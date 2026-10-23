Phú An tiếp nhận 333 đơn vị máu

Tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Phú An phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026.

Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 133 đơn vị máu.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng chương trình “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Phú An đã tiếp nhận 333 đơn vị máu tình nguyện, chuyển về Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.