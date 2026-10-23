Phú An tăng vốn đầu tư công trung hạn lên hơn 86,77 tỷ đồng

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Ngày 23/10, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND xã Phú An khóa XIII thông qua nhiều nghị quyết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo nghị quyết được thông qua, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được điều chỉnh từ hơn 54 tỷ đồng lên hơn 86,77 tỷ đồng. Trong đó, gần 63,87 tỷ đồng được bố trí để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, HĐND xã thống nhất bổ sung công trình Trường Mẫu giáo Phú An (điểm phụ 2), với tổng mức đầu tư hơn 1,73 tỷ đồng.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa phương giữ nguyên kế hoạch vốn gần 35 tỷ đồng cho 24 dự án, đồng thời điều chuyển hơn 1,66 tỷ đồng sang năm 2026 để tiếp tục triển khai 10 dự án.

Tại kỳ họp, HĐND xã Phú An cũng thông qua nghị quyết giao 42 biên chế cán bộ, công chức hành chính và phê duyệt 307 người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026.