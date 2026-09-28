[Photo] Rộn ràng tiếng chiêng trong lễ cầu an của người Ba Na

Lễ cầu an của người Ba Na là một trong những nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, gửi gắm ước vọng về một cuộc sống bình yên, khỏe mạnh và no đủ cho mỗi gia đình, cộng đồng.

Trước ngày diễn ra nghi lễ, không gian sinh hoạt chung của buôn làng được dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo. Nhà Rông – nơi gắn kết đời sống cộng đồng – trở thành điểm nhấn trong không gian lễ hội.

Từ thịt, gà, rượu cần đến những sản vật quen thuộc của núi rừng, lễ vật được người dân chuẩn bị đầy đủ, thể hiện sự thành kính và tấm lòng của cộng đồng.

Khi nghi lễ bắt đầu, già làng hoặc chủ lễ thực hiện các nghi thức truyền thống, gửi lời cầu mong những điều tốt lành đến với dân làng và từng gia đình

Sau phần nghi lễ, tiếng cồng chiêng vang lên giữa không gian buôn làng. Âm thanh quen thuộc ấy vừa tạo không khí lễ hội, vừa góp phần kết nối các thành viên trong cộng đồng.

Trong nhịp cồng chiêng rộn ràng, những vòng xoang nối tiếp nhau. Người già, người trẻ cùng hòa vào điệu múa truyền thống, tạo nên không khí đoàn kết và vui tươi.

Rượu cần được chuyền tay trong những cuộc gặp gỡ, trò chuyện. Đây cũng là dịp để bà con chia sẻ niềm vui sau một mùa lao động và cùng chúc nhau những điều tốt đẹp.

Không chỉ là một nghi lễ, lễ cầu an còn là không gian để các thế hệ cùng tham gia, qua đó trao truyền những phong tục, nghi thức và giá trị văn hóa truyền thống cho lớp trẻ.