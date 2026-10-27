[Photo] - Phố cổ Hội An vẫn hút khách du lịch trong mùa thấp điểm

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An chiều 26/10. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng ngày 26/10, mặc dù là đầu tuần và đang trong mùa thấp điểm du lịch (khoảng tháng 10 và 11 - PV), các tuyến đường, điểm tham quan tại khu vực phố cổ Hội An (phường Hội An) vẫn rộn ràng du khách trong và ngoài nước, bao gồm cả khách đi theo tour lữ hành lẫn khách lẻ.

Tại các điểm đến như Chùa Cầu, nhà cổ Đức An, Hội quán Phúc Kiến, đôi bờ sông Hoài, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thái Học..., càng về chiều, lượng khách tham quan đổ về càng đông đúc.

Thời tiết Hội An những ngày qua khá khô ráo, nắng đẹp và ít mưa, tạo điều kiện thuận lợi để du khách trải nghiệm các hoạt động du lịch tại phố cổ cũng như các điểm lân cận.

Mặc dù là dịp đầu tuần và đang trong mùa thấp điểm du lịch, Hội An vẫn có sức hút với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: XUÂN SƠN

Chị T.T.D., một hướng dẫn viên du lịch, cho biết: "Hội An luôn có sức hút với du khách trong và ngoài nước ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Riêng các tháng cuối năm là mùa thấp điểm, lượng khách có xu hướng giảm so với mùa cao điểm, một phần do tâm lý e ngại mưa lũ tại miền Trung thường diễn ra vào tháng 10 - 11 hằng năm".

Cũng theo chị D., vào tháng 10 - 11 các năm trước, nhiều tuyến phố tại Hội An thường ngập sâu khi có mưa lớn, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan của du khách. Do đó, nhiều đơn vị lữ hành cũng hạn chế tổ chức tour vào thời điểm này.

Tại cuộc họp báo quý III/2026 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 23/10, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Đức Bình - từng là Bí thư Đảng ủy phường Hội An chia sẻ: Khoảng tháng 10 - 11 là thời điểm khách đến Hội An thưa vắng hơn, điều này vốn diễn ra từ những năm trước chứ không riêng năm nay.

Theo ông Bình, du khách đã quen và định vị khoảng thời gian này trong năm thường chịu ảnh hưởng của thiên tai nên ít đến Hội An hơn. Dù vậy, phố cổ dự kiến sẽ đông khách trở lại vào các dịp lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, mùa đông lạnh và kéo dài đến Tết Dương lịch, Tết Âm lịch.

Du khách lưu lại kỷ niệm với phố Hội trong tà áo dài truyền thống. Ảnh: XUÂN SƠN

Di tích Chùa Cầu nhộn nhịp khách tham quan chiều 26/10. Ảnh: XUÂN SƠN

Du khách tham quan phố cổ bằng xích lô. Ảnh: XUÂN SƠN

Đoàn khách tham quan Hội quán Quảng Đông. Ảnh: XUÂN SƠN

Lần đầu đến Việt Nam, anh Ben Sims, du khách Anh, cho biết: "Hội An là một đô thị cổ mang vẻ đẹp ấn tượng theo thời gian. Tôi ấn tượng với những giàn hoa giấy rực rỡ, những chiếc đèn lồng lung linh. Mọi điều đẹp đẽ trong không gian này đều được chính quyền và người dân gìn giữ...". Ảnh: XUÂN SƠN

Các tuyến đường trong phố cổ nhộn nhịp khách tham quan. Ảnh: XUÂN SƠN

Các tuyến đường trong phố cổ nhộn nhịp khách tham quan. Ảnh: XUÂN SƠN

Các tuyến đường trong phố cổ nhộn nhịp khách tham quan. Ảnh: XUÂN SƠN

Hội An vẫn có sức hút mạnh mẽ với du khách trong những tháng cuối năm. Ảnh: XUÂN SƠN

[VIDEO] - Khách du lịch tại Hội An vẫn khá đông đúc mùa thấp điểm: