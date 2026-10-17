Phớt lờ kiến nghị dừng hoạt động, mỏ khoáng sản vi phạm vẫn rầm rộ bán đất

Loạt sai phạm chỉ sau gần 1 tháng khai thác khoáng sản

Mỏ đất Khe Buông tại thôn Tân Quang 1, xã Đức Đồng được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 29/1/2026, đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là Công ty TNHH bất động sản Thanh Hà.

Thực trạng khai thác tại mỏ đất Khe Buông.

Ngày 16/7/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành 2 quyết định cấp phép khai thác khoáng sản và phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Mỏ đất Khe Buông. Ngày 16/9/2026, UBND xã Đức Đồng ban hành Quyết định cho Công ty TNHH bất động sản Thanh Hà thuê 6,642ha đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản.

Video ghi lại đoàn xe tải nối đuôi nhau vào "ăn đất" tại mỏ đất Khe Buông.

Toàn bộ phần đất này trước đó đã được cấp cho bà Đào Thị Hà (chủ dự án) và hộ ông Võ Trọng Đàm với mục đích là đất rừng sản xuất. Ngày 18/9/2026, công ty đăng ký ngày bắt đầu khai đối với dự án.

Theo giấy phép, mỏ đất Khe Buông có khoáng sản chính là đất đồi làm vật liệu san lấp, không có khoáng sản đi kèm. Phương pháp khai thác lộ thiên, với diện tích khai thác là 6,642ha, mức sâu từ +80m đến +23m. Khối lượng khoáng sản được phép khai thác là 1.548.657m3, công suất khai thác tối đa 839.150m3 nguyên khai/năm và thời hạn khai thác là 30 tháng.

Mới hoạt động chưa được 1 tháng, mỏ đất Khe Buông đã có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Tính từ thời điểm công ty đăng ký ngày bắt đầu khai thác đến nay chưa đến 1 tháng, song nhìn vào thực tế khối lượng đất san lấp đã khai thác tại mỏ, có thể nhận thấy doanh nghiệp này có dấu hiệu khai thác khoáng sản trước thời điểm được cho thuê đất, giao đất với số lượng lớn khoáng sản đã được khai thác đưa đi bán cho khách hàng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc nắm tình hình và ngày 5/10 đã có báo cáo về việc phát hiện một số vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất Khe Buông, xã Đức Đồng của Công ty TNHH bất động sản Thanh Hà.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức rà soát nghiệp vụ, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất Khe Buông của Công ty TNHH bất động sản Thanh Hà. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số tồn tại, vi phạm cần tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cụ thể, từ ngày 18/9/2026 đến hết tháng 9/2026, Công ty TNHH bất động sản Thanh Hà đã xuất bán 18.081,52m3 đất cho 10 khách hàng với tổng giá trị hơn 1,53 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đã lắp đặt trạm cân song do khu vực đường vào trạm cân và điểm xịt, rửa phương tiện chưa hoàn thiện nên các phương tiện vận chuyển đất không đi qua trạm cân.

Khối lượng đất xuất bán được công ty xác định chủ yếu căn cứ thể tích nguyên bản của phương tiện và ghi chép vào sổ nhật ký bán hàng. Qua đối chiếu giấy phép khai thác khoáng sản, hồ sơ có liên quan và kết quả kiểm tra thực tế, bước đầu xác định một số tồn tại, vi phạm. Trong đó, công ty khai thác khoáng sản khi chưa bố trí giám đốc điều hành mỏ theo quy định, chưa ban hành quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ.

Trong khi đó, theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động khai thác tại mỏ Khe Buông thuộc trường hợp phải có giám đốc điều hành mỏ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Theo Công an Hà Tĩnh, hành vi khai thác khoáng sản khi không có giám đốc điều hành mỏ có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 39 Văn bản hợp nhất số 84/2026/VBHN-NĐ-BNNMT; đồng thời chưa bảo đảm các yêu cầu về giám đốc điều hành mỏ quy định tại Điều 62 Luật Địa chất và khoáng sản và Điều 73 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP.

Chính quyền và ngành chức năng có “ngó lơ” cho sai phạm?

Cũng theo Công an Hà Tĩnh, Công ty TNHH bất động sản Thanh Hà không sử dụng thiết bị cân để kiểm soát sản lượng khoáng sản trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực mỏ là vi phạm quy định tại Điểm 1.5 Điều 2 Giấy phép khai thác khoáng sản số 1831/GP-UBND mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cấp.

Theo quy định tại văn bản này, công ty có trách nhiệm lắp đặt, duy trì vận hành, sử dụng thiết bị cân để kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực thực hiện dự án. Thực tế, các phương tiện vận chuyển đều không đi qua trạm cân, sản lượng xuất bán được xác định theo thể tích phương tiện là công ty chưa thực hiện đúng nghĩa vụ được quy định trực tiếp tại Giấy phép khai thác khoáng sản; vi phạm Điều 40 Văn bản hợp nhất số 84/2026/VBHN-ND BNNMT.

Mỏ đất Khe Buông có dấu hiệu sử dụng đất ngoài phạm vi được giao, xây dựng công trình kiên cố trái quy định.

Ngoài ra, quá trình khai thác, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Qua kiểm tra thực địa, công ty đã bố trí khu vực xịt, rửa phương tiện nhưng một số công trình, hạng mục bảo vệ môi trường theo DTM chưa được hoàn thiện.

Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. Nội dung này có dấu hiệu chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu của Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định DTM và các quy định về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, qua kiểm tra phát hiện công ty có dấu hiệu sử dụng đất ngoài phạm vi được giao, xây dựng công trình kiên cố trái quy định. UBND xã Đức Đồng là cơ quan quản lý trực tiếp địa bàn nhưng việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý chưa kịp thời; có dấu hiệu bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND xã Đức Đồng tham mưu UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác cho đến khi Công ty khắc phục đầy đủ các điều kiện theo giấy phép và quy định pháp luật.

Công an tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị tạm dừng hoạt động để khắc phục các dấu hiệu sai phạm song doanh nghiệp vẫn phớt lờ, có dấu hiệu bao che từ chính quyền địa phương và ngành chức năng.

Giao UBND xã Đức Đồng khẩn trương kiểm tra, lập hồ sơ xử lý hành chính đối với dấu hiệu chiếm, sử dụng đất không đúng phạm vi và xây dựng công trình trái phép của công ty; áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả theo quy định. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan do thiếu kiểm tra, chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Ngày 16/10, có mặt tại khu vực mỏ đất Khe Buông, phóng viên ghi nhận chỉ trong thời gian rất ngắn, hàng chục xe ben, xe tải nối đuôi nhau vào mỏ để “ăn đất”. Về kiến nghị dừng hoạt động của Công an tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo xã Đức Đồng cho biết chưa thực hiện, chính quyền địa phương chỉ mới phối hợp kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng văn bản chưa hoàn thiện xong nên chưa đưa ra hình thức xử lý. Đại diện xã Đức Đồng cũng xác nhận, đến nay vẫn chưa có biện pháp để kiến nghị dừng hoạt động khai thác.

Trong khi đó, liên hệ với lãnh đạo Sở Công thương, Phòng Khoáng sản và địa chất cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về những tồn tại, sai phạm của Công ty TNHH Bất động sản Thanh Hà trong quá trình khai thác đất san lấp tại mỏ Khe Buông.

Chủ đầu tư dự án khai thác đất san lấp khu vực Khe Buông là Công ty TNHH Bất động sản Thanh Hà. Địa chỉ trụ sở tại Ngã tư Trổ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, do bà Đào Thị Hà làm Giám đốc. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 14/07/2025, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.