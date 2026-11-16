Phớt lờ 2 lần xử phạt, Chủ tịch công ty ở Hà Tĩnh vẫn chỉ đạo bán chui hơn 29,5 tỷ tiền đất
Ngày 16/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phi Thanh (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn (xã Toàn Lưu) nhưng đã tổ chức khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong giấy phép. Nguyễn Phi Thanh trực tiếp tổ chức, chỉ đạo khai thác, bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.
Mặc dù doanh nghiệp đã 2 lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và được yêu cầu không khai thác khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan, nhưng Nguyễn Phi Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo khai thác trái phép.
Bước đầu, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định khối lượng khoáng sản khai thác trái phép là 638.000 mét khối, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phot-lo-2-lan-xu-phat-chu-tich-cong-ty-o-ha-tinh-van-chi-dao-ban-chui-hon-295-ty-tien-dat-post367674.html