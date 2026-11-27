Theo chuyên gia, phốt trong "hóng phốt" nghĩa là tò mò, muốn tìm hiểu về sai lầm của người khác. Ảnh minh họa: Pexels.

Trong sách Tiếng Việt ân tình do Lê Trọng Nghĩa chủ biên, tác giả cho biết “phốt” trong cách "bóc phốt", "dính phốt", "hóng phốt"... bắt nguồn từ tiếng Pháp faute, nghĩa là “lầm lẫn”, “sai trái”. Từ này cũng cùng nguồn gốc với fault trong tiếng Anh, mang nghĩa thiếu sót, khuyết điểm.

Cách lý giải này cũng được nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc đề cập trong cuốn Tiếng Việt - Lắt léo và lịch lãm. Ông đặt vấn đề từ hai từ tiếng Pháp có cách đọc gần giống nhau là fosse và faute. Trong đó, fosse nghĩa là cái hố, xuất hiện trong cụm fosse septique, chỉ hố tiêu phân, nguồn gốc của cách gọi “bể phốt”.

Theo Lê Minh Quốc, “bóc phốt” không bắt nguồn từ fosse mà là faute. Ông phân tích nghĩa của động từ “bóc” là lấy đi lớp vỏ bên ngoài hoặc tháo, lột phần bao bọc. Khi kết hợp với “phốt”, cách nói này hàm ý phát hiện, phơi bày điều sai trái ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng tốt đẹp.

Tác giả cho rằng thông tin “bóc phốt” thường gây chú ý bởi yếu tố bất ngờ, khiến người tiếp nhận nhận ra một sự thật khác với điều họ từng nghĩ. Chẳng hạn, một người vốn được biết đến là gương mẫu nhưng bị phát hiện có hành vi trái ngược.

Hai chuyên gia cùng phân biệt “phốt” trong tiếng lóng với “phốt” trong “bể phốt”, đồng thời nghiêng về nguồn gốc faute. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc nhấn mạnh thêm cách hiểu “bóc” như hành động lột lớp vỏ bên ngoài để phát hiện sai trái bên trong. Theo ông, việc chỉ ra lỗi của người khác cần có chứng cứ và không nên biến thành hành vi miệt thị, xúc phạm.