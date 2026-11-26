Đoạn clip do camera giám sát ghi lại cho thấy một nhóm thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, liên tục bấm còi inh ỏi trên đường. Đáng chú ý, những người này đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến đoạn đường cong, nhóm thanh niên vẫn không có dấu hiệu giảm tốc. Bất ngờ, một người đi phía trước mất kiểm soát tay lái, lao thẳng vào nhà dân bên đường.

Ngay sau đó, một thanh niên khác cũng gặp tình huống tương tự, điều khiển xe đâm vào khu vực nhà dân.

Sau cú va chạm, dù tỏ ra đau đớn, cả hai vẫn tự dựng xe, nổ máy rồi nhanh chóng rời đi.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người có thói quen phóng nhanh, thiếu quan sát và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, khi di chuyển qua những đoạn đường cong hoặc khuất tầm nhìn, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Hai thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, lần lượt mất lái lao vào nhà dân - Nguồn: MXH