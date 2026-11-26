Lê Phương Khánh Như vừa ghi dấu ấn tại Miss International 2026 khi giành danh hiệu Á hậu 4. Thành tích của đại diện Việt Nam không chỉ nhận được sự quan tâm từ khán giả trong nước mà còn khiến những người từng có cơ hội đồng hành cùng cô tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế bày tỏ niềm tự hào.

Mới đây, một phóng viên đến từ chuyên trang sắc đẹp Thai Sashes đã có bài đăng chúc mừng Khánh Như sau khi người đẹp đạt thành tích tại Miss International 2026. Đáng chú ý, người này từng có dịp làm việc và chứng kiến quá trình hoạt động của Khánh Như tại Miss World 2026.

Khánh Như đăng quang Miss International 2026.

Trong bài viết, phóng viên quốc tế gửi lời chúc mừng Khánh Như trở thành Á hậu 4 Miss International 2026, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của người đẹp. Người này cho biết từng viết về Khánh Như trước đây và càng tìm hiểu về hành trình của cô càng thêm khâm phục những gì cô đã làm được.

Đặc biệt, phóng viên nhắc lại khoảng thời gian có cơ hội chứng kiến Khánh Như làm việc tại Miss World 2026. Theo chia sẻ, đại diện Việt Nam là người chăm chỉ, nhanh nhẹn, hiệu quả và có khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Cô cũng luôn sẵn sàng thử sức với những công việc mới, không ngại nhận thêm trách nhiệm khi cần thiết.

Phóng viên từ chuyên trang sắc đẹp Thai Sashes đánh giá Khánh Như là một trong những nhân tố quan trọng phía sau hậu trường, góp phần giúp nhiều hoạt động của Miss World diễn ra thuận lợi và thành công. Đây được xem là lời ghi nhận đáng chú ý dành cho người đẹp sinh năm 2004, bởi bên cạnh vai trò thí sinh, cô còn đảm nhận công việc MC tại một số hoạt động bên lề cuộc thi.

Từ những trải nghiệm trực tiếp, người này tin rằng sự tận tâm, tài năng cùng kinh nghiệm tích lũy qua quá trình làm việc đã góp phần giúp Khánh Như tỏa sáng tại Miss International 2026. Phóng viên đến từ Thái Lan cũng cho rằng đại diện Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng trong phần phỏng vấn kín, một trong những nội dung quan trọng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Khánh Như tại Miss International 2026.

Khép lại bài đăng, phóng viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến người đẹp mình từng cổ vũ tiến xa và giành được danh hiệu Á hậu 4. Người này nhấn mạnh rằng những nỗ lực bền bỉ xứng đáng được ghi nhận, đồng thời gửi lời chúc mừng đến Khánh Như và Việt Nam.

Phóng viên từ chuyên trang Thai Sashes chia sẻ: "It makes me incredibly happy to see someone I have been cheering for make it so far and earn the title of 4th Runner-Up. Hard work truly deserves recognition. Congratulations, Vietnam!" (tạm dịch: Tôi thực sự rất hạnh phúc khi chứng kiến một người mà tôi luôn dành sự ủng hộ đạt được thành tích cao như vậy và giành danh hiệu Á hậu 4. Những nỗ lực không ngừng nghỉ xứng đáng được ghi nhận. Xin chúc mừng Việt Nam)".

Phóng viên từ chuyên trang sắc đẹp Thai Sashes chúc mừng và đánh giá cao Khánh Như.

Những chia sẻ từ người từng trực tiếp chứng kiến Khánh Như làm việc tại Miss World càng khiến thành tích của cô thêm ý nghĩa. Không chỉ được đánh giá qua vẻ đẹp hay màn trình diễn trên sân khấu, đại diện Việt Nam còn nhận được sự công nhận về thái độ làm việc, khả năng thích nghi và tinh thần trách nhiệm.

Danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026 vì thế trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của Khánh Như, đồng thời cho thấy những kinh nghiệm phía sau hậu trường cũng có thể trở thành hành trang quý giá khi bước ra sân khấu quốc tế.