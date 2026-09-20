Phóng viên nước ngoài phản ứng với người đẹp Việt Nam tại Miss Grand

Miss Grand International 2026 chính thức khởi động tại Thái Lan, quy tụ đông đảo người đẹp đến từ nhiều quốc gia. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm cũng đã có mặt tại xứ chùa Vàng, nhanh chóng nhập cuộc với tinh thần năng lượng và sự tự tin.

Trong những khoảnh khắc đầu tiên tại cuộc thi, Emoura Phạm thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong các hoạt động giao lưu và được truyền thông Thái Lan phỏng vấn. Đáng chú ý, khi được hỏi về việc Miss Grand International 2026 thay đổi địa điểm tổ chức từ Ấn Độ sang Thái Lan, người đẹp Việt Nam đưa ra câu trả lời khá mạch lạc.

Emoura Phạm đầy năng lượng trong ngày nhập cuộc Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm chia sẻ rằng ban đầu cô cảm thấy buồn khi biết cuộc thi không còn diễn ra tại Ấn Độ, bởi bản thân rất mong muốn có cơ hội tìm hiểu văn hóa của đất nước này. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhìn nhận sự thay đổi theo hướng tích cực.

"Bạn biết không, khi nghe tin đó tôi rất buồn vì tôi rất muốn tìm hiểu văn hóa của Ấn Độ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, trong cái rủi có cái may. Vì đây cũng là cơ hội để tôi được trở về nơi tôi từng gắn bó, xem như ngôi nhà thứ hai của tôi. 10 năm rồi, tôi mới trở về Thái Lan. Nên tôi rất biết ơn vì đã cho tôi có cơ hội này. Và hy vọng Thái Lan sẽ mở rộng vòng tay để chào đón tôi nhé", Emoura Phạm nói.

Câu trả lời của người đẹp Việt Nam nhận được phản ứng tích cực từ phóng viên Thái Lan. Người phỏng vấn tỏ ra bất ngờ và dành lời khen cho cách ứng xử tự nhiên, mượt mà của Emoura Phạm. Không chỉ dừng lại ở lời khen, phóng viên này còn nhận định đại diện Việt Nam có khả năng tiến sâu, thậm chí có thể góp mặt trong Top 5 Miss Grand International 2026.

Nhận xét này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Việc Emoura Phạm tạo được thiện cảm ngay trong những hoạt động đầu tiên tại Thái Lan được xem là một điểm đáng chú ý, nhất là khi cuộc thi mới chỉ bắt đầu.

Kỹ năng tiếng Anh cùng tư duy của người đẹp Việt Nam tại Miss Grand International 2026 nhận phản hồi tích cực từ phóng viên nước ngoài.

Theo lịch trình, Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 và khép lại bằng đêm chung kết vào 10/10. Các thí sinh sẽ trải qua gần một tháng với nhiều hoạt động, phần thi và chương trình giao lưu trước khi bước vào những chặng quan trọng của cuộc thi.

Trước khi lên đường, Emoura Phạm cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị cho hành trình quốc tế. Đáng chú ý, trong một buổi livestream gần đây, ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International dành lời khen cho đại diện Việt Nam: "Miss Grand Vietnam is so beautiful" (tạm dịch: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thật xinh đẹp).

Lời nhận xét ngắn gọn của ông Nawat nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Nhiều khán giả thích thú khi Emoura Phạm được người đứng đầu Miss Grand International trực tiếp nhắc đến và dành lời khen trước khi chính thức bước vào cuộc thi.

Tuy nhiên, những lời nhận xét từ ông Nawat hay phóng viên Thái Lan mới chỉ phản ánh ấn tượng ban đầu. Kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình thể hiện của Emoura Phạm qua từng hoạt động, phần thi và đêm chung kết.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh, sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.

Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo hình thể khoảng 79-59-92 cm, Emoura Phạm gây chú ý nhờ diện mạo sắc sảo và phong thái hiện đại. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Với lợi thế ngoại hình, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm trình diễn, người đẹp đang nhận được sự quan tâm ngay từ những ngày đầu nhập cuộc.