Phóng viên Mỹ bị đánh trọng thương tại Bờ Tây

Phóng viên ảnh Heidi Levine của báo The Washington Post bị thương trong vụ đụng độ giữa những người định cư cực đoan Israel tại Bờ Tây và người Palestine, ngày 16/10/2026. Ảnh: Hãng tin Walla

Bà yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện và bắt giữ những người liên quan, đồng thời cáo buộc binh sĩ Israel có mặt tại hiện trường nhưng không can thiệp để bảo vệ bà.

Vụ việc xảy ra ngày 16/10 tại khu vực Binyamin, gần làng Abu Falah, phía Bắc Ramallah, khi bà Levine đang chụp ảnh người Palestine thu hoạch ô liu. Nữ phóng viên cho biết khoảng 15 đối tượng đã lao vào tấn công, quật bà xuống đất, liên tục đá và đánh đập, đồng thời cướp máy ảnh, thiết bị tác nghiệp, giấy tờ tùy thân và đồ trang sức.

Bà Levine kể lại trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Israel: “Họ đẩy tôi xuống đất và liên tục đá tôi, hết lần này đến lần khác, trong khi lấy đi mọi thứ của tôi”, đồng thời cáo buộc binh sĩ Israel chứng kiến vụ hành hung nhưng không ngăn chặn hoặc tách bà khỏi những kẻ tấn công.

Theo lời kể của bà, trước khi vụ việc xảy ra, hai bên tương đối cân bằng về lực lượng. Tuy nhiên, khi binh sĩ Israel xuất hiện, họ đã bắn hơi cay về phía các nhà báo và người Palestine, khiến những người có mặt phải tản ra. Bà Levine cho biết mình bị bỏ lại một mình, tạo điều kiện để các đối tượng lao vào tấn công.

Bà Levine được sơ cứu tại một bệnh viện ở Ramallah, sau đó được xe cứu thương Palestine đưa tới một trạm kiểm soát và chuyển sang xe cứu thương Israel để đến Bệnh viện Beilinson. Bà cho biết đã trải qua phẫu thuật bàn tay trái vào sáng 17/10, với nhiều vết thương sâu cần khâu lại. Ngoài ra, bà bị gãy 4 đốt sống và một xương sườn phía sau, dù đã đội mũ bảo hiểm và mặc áo bảo hộ khi tác nghiệp. Tình trạng sức khỏe của bà được đánh giá ở mức trung bình.

Đây không phải lần đầu bà Levine bị tấn công trong quá trình làm báo. Theo con trai bà, Michael, trước đó xe của bà từng bị phóng hỏa, bị lật trong một vụ việc khác và bà từng bị một người định cư đấm. Gia đình cho rằng các vụ việc trước đây chưa được xử lý thỏa đáng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố những người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước công lý, song đồng thời nhấn mạnh nhiều tình tiết vẫn chưa được xác minh. Ông dẫn thông tin cho rằng khoảng 200 người Palestine và các nhà hoạt động cánh tả đã đối đầu với 40 thanh niên Israel, đồng thời yêu cầu điều tra để xác định bên khơi mào bạo lực.

Trong ngày 17/10, hàng trăm cựu quan chức cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng, cảnh sát và tư pháp, cùng các học giả và lãnh đạo doanh nghiệp Israel, đã ký thư bày tỏ đoàn kết với bà Levine, đồng thời chúc bà sớm bình phục. Trong số những người ký tên có cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Moshe Ya'alon, cựu Giám đốc Mossad Tamir Pardo và cựu Giám đốc Shin Bet Ami Ayalon.

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã gọi điện cho phóng viên Heidi Levine, bày tỏ “lấy làm tiếc và xin lỗi” về những gì bà phải trải qua, đồng thời lên án vụ tấn công là hành vi bạo lực “đáng phẫn nộ và gây chấn động”.

Theo bà Levine, con trai bà đã trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, người cho biết Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy một cuộc điều tra toàn diện và mong muốn những người chịu trách nhiệm bị bắt giữ.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây gia tăng, đặc biệt trong những tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel dự kiến ngày 27/10. Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của lực lượng an ninh Israel trong việc bảo vệ dân thường, nhà báo và những người có mặt tại các điểm nóng xung đột.