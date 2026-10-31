Phóng viên kinh tế vượt áp lực để hái những 'trái ngọt'

Lúc đó, Tổng Biên tập Báo CAND, nhà văn, nhà báo, Trung tướng Hữu Ước chỉ đạo toàn thể đơn vị bám sát phương châm “Đi - Đọc - Học - Viết”, cùng tôn chỉ “Nhân văn -Tin cậy - Kịp thời” đã trở thành slogan của cả tòa soạn. Trên tinh thần đó, nhóm phóng viên kinh tế chúng tôi cùng nhau vượt khó.

Tuy nhiên, viết kinh tế cho độc giả Báo CAND không hề dễ. Ban Biên tập cũng xác định, Báo CAND tuyên truyền về lĩnh vực kinh tế, ngoài các vụ án kinh tế, còn tập trung truyền thông những chủ trương, đường lối, quyết sách về kinh tế của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Công an không chỉ phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật, mà còn góp phần truyền thông về lĩnh vực kinh tế tới độc giả, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế của đất nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND năm 2025 thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải A. (Phóng viên Lệ Thúy, Ban Kinh tế - Pháp luật Báo CAND ngoài cùng bên phải).

Rồi sau những khó khăn ban đầu, chúng tôi dần trưởng thành. Đối tác là các bộ, ngành, các doanh nghiệp bắt đầu quen với những cuộc điện thoại của PV Báo CAND liên hệ công tác. Không chỉ các đối tác ghi nhận, độc giả cũng bắt đầu chú ý hơn tới mảng kinh tế vốn khô khan và có phần vĩ mô trên Báo CAND. Với sức lan tỏa ngày càng lớn, nhiều bài viết dài kỳ, bài phỏng vấn bám sát các chủ trương đường lối, các nghị quyết lớn về kinh tế của tôi và đồng nghiệp được đánh giá cao, được ghi nhận qua các giải thưởng báo chí của các bộ, ngành như Tài chính, Ngân hàng, Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), VCCI…

Nhưng có lẽ, “quả ngọt” đáng nhớ nhất phải kể đến Giải A Giải Báo chí Quốc gia năm 2012.

Thời điểm đó, nền kinh tế đứng trước áp lực phải tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Những doanh nghiệp nhà nước bao lâu nay được hưởng “bầu sữa”, nhưng hoạt động không hiệu quả, dẫn tới tình trạng từng là đầu tàu nhưng lại kéo trì trệ cả nền kinh tế. Dù trước đó, vai trò của các tập đoàn này là không nhỏ.

Tác giả Ngọc Anh, Ngọc Trâm, Ban Chuyên đề Báo CAND (thứ 5 và 6 từ trái qua) đoạt Giải A báo chí viết về bảo hiểm năm 2025.

Trước thực tế đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Miên (năm 2013, đồng chí Phạm Văn Miên được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND, sau đó được thăng quân hàm Thiếu tướng), cùng sự vào cuộc của đồng chí Phan Đăng Trường, lúc đó đang là Trưởng ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ (hiện là Phó Tổng Biên tập), tôi và cố nhà báo Nguyễn Tuấn, đã cùng vào cuộc thực hiện chuyên đề “Tập đoàn Kinh tế Nhà nước: Những lát cắt thời sự”.

Cũng may, nhờ quá trình lao động, tích lũy tài liệu và xây dựng các mối quan hệ trong nghề, tôi đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các đối tác doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế. Có người sẵn sàng ngồi trả lời phỏng vấn xuyên trưa, có người cho chúng tôi đến tận nhà trao đổi vào buổi tối, hỗ trợ đi thực tế tại các công trường, nhà máy…

Với ngòi bút vững vàng và sắc bén của nhà báo Phan Đăng Trường, những tài liệu tôi “tha” về đã được dựng thành một chuyên đề 5 kỳ, gây được tiếng vang lớn. Loạt bài đã tiếp cận vấn đề kinh tế tập đoàn từ góc nhìn của báo chí, bám sát vấn đề thời sự nóng bỏng đặt ra lúc đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, nợ nần, tình trạng tham ô, tham nhũng xảy ra ở một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước. Báo CAND đã có phóng sự điều tra sâu, chỉ ra những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, đưa ra những góc nhìn phản biện chặt chẽ, đồng thời hiến kế những giải pháp có tính khả thi… Và rồi, Giải A Giải Báo chí Quốc gia đã vinh danh những chiến sĩ Công an cầm bút.

Ngoài hàng chục giải thưởng của các bộ, ngành, những kỷ niệm chương, lĩnh vực kinh tế còn thêm 2 lần được vinh danh ở những giải thưởng cao nhất. Đó là Giải Búa liềm vàng trong CAND năm 2025 với tác phẩm “Nghị quyết 68 - đột phá thể chế để kinh tế tư nhân vươn mình” của tôi và phóng viên Phan Hoạt (Ban Kinh tế - Pháp luật); và Giải A Giải Báo chí viết về Bảo hiểm của các nhà báo Ngọc Anh, Ngọc Trâm (Ban Chuyên đề Báo CAND)…

Với những người làm báo, giải thưởng không chỉ là sự vinh danh, ghi nhận những đóng góp của người cầm bút. Đó còn là sự ghi nhận của độc giả, là sự trân trọng từ các đối tác, và hơn hết, là niềm tự hào để chúng tôi tiếp tục cố gắng, tiếp tục vươn lên.

Và sau tất cả, đó là những “trái ngọt” của chúng tôi từ chính những ngày tháng đã vượt qua áp lực bằng nghề, bằng trách nhiệm và bằng tình yêu với những trang báo.