Lễ tổng kết và trao giải do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào sáng 20/11, tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (Hà Nội).

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức giải.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam” lần thứ IV năm 2026.

Được phát động từ ngày 1/8/2025 đến ngày 31/8/2026 hướng tới chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam” lần thứ Tư thu hút 1.555 tác phẩm dự thi, con số lớn nhất từ trước đến nay.

Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 55 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích ở các loại hình: báo in (14 giải), báo điện tử (12 giải), phát thanh (11 giải), truyền hình (11 giải) và ảnh báo chí (7 giải).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn hoá.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bên trái) và đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, mùa giải năm 2026 ghi nhận bước chuyển biến rõ nét về chất lượng. Các tác phẩm không dừng lại ở việc phản ánh hoạt động hay ca ngợi thành tựu mà đi sâu phân tích những vấn đề chiến lược như phát triển công nghiệp văn hoá, kinh tế sáng tạo, chủ quyền văn hoá số, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, du lịch xanh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử; đồng thời nhận diện điểm nghẽn về thể chế, chính sách để đề xuất giải pháp đưa văn hoá trở thành động lực phát triển.

Tác giả Ngô Hoàng Vũ (phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau) nhận giải Khuyến khích với loạt bài 3 kỳ “Đánh thức di sản”.

Tại lễ trao giải, tác phẩm báo in “Đánh thức di sản” (loạt bài 3 kỳ) của tác giả Ngô Hoàng Vũ (phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau) được trao giải Khuyến khích. Việc được vinh danh tại giải thưởng cấp quốc gia không chỉ là dấu ấn của cơ quan báo chí tỉnh nhà, mà còn ghi nhận nỗ lực tìm tòi, đổi mới cách thể hiện của người làm báo Cà Mau.

Loạt bài phản ánh thực tế Cà Mau là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, lưu giữ nhiều di tích mang đậm dấu ấn của quá trình khai hoang, đấu tranh cách mạng và hình thành vùng đất phương Nam. Tuy nhiên, không ít di tích vẫn chưa được khai thác tương xứng với giá trị vốn có, sức lan toả trong đời sống cộng đồng và tiềm năng phát triển du lịch còn hạn chế. Qua đó, tác phẩm đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các ngành chức năng trong việc gắn trách nhiệm bảo tồn với khai thác hiệu quả, biến di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này,

Báo Văn hoá giới thiệu giao diện mới của Báo Điện tử Văn hoá và bản thử nghiệm chuyên trang Công nghiệp văn hoá (đang chờ cấp phép), nằm trong lộ trình hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập (1957-2027).