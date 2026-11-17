Nhóm tác giả Phương Hồ - Tiến Hiệp đoạt giải Báo chí viết về Gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến Hà Tĩnh năm 2026.

Sáng 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức trao giải Báo chí về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Tại lễ trao giải Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, nhóm tác giả Phương Hồ, Tiến Hiệp (Báo Giáo dục và Thời đại) vinh dự được trao giải với chùm 3 tác phẩm “Bám trường, giữ lớp, giữ nhịp năm học mới”.

Chùm tác phẩm được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại từ ngày 24-28/8/2025, phản ánh những nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc khắc phục khó khăn do mưa bão, ổn định nền nếp dạy học, chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học mới.

Nhóm tác giả Phương Hồ - Tiến Hiệp đoạt giải Báo chí viết về Gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến Hà Tĩnh năm 2026.

Thông qua những câu chuyện thực tế, tác phẩm khắc họa tinh thần tận tụy, sự bền bỉ của những người làm giáo dục, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục còn nhiều khó khăn.

Qua đó, góp phần lan tỏa những cách làm hay, những hành động đẹp và trách nhiệm của nhà giáo đối với học sinh, nhà trường và cộng đồng.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 13 giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Giải Báo chí năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Giải thu hút gần 150 tác phẩm tham gia của các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 13 giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Cuộc thi được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút sự tham gia của các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, phường với nhiều chương trình, tác phẩm phong phú.

Ban Tổ chức cũng trao 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C, 6 giải khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh.