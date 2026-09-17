Phòng vé Việt cuối tháng 9: Hai phim Việt đối đầu với bom tấn Marvel

Ngày 25/9, hai phim Việt gồm Út Lan 2 và Trại Buôn Người cùng ra rạp, trong khi Avengers: Endgame Encore cũng trở lại màn ảnh rộng. Ba tác phẩm mang màu sắc khác biệt tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại phòng vé Việt vào cuối tháng 9.

Trong số này, Trại Buôn Người gây chú ý bởi quy mô sản xuất và thời gian thực hiện kéo dài. Dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, gồm 3 năm phát triển kịch bản và 2 năm sản xuất. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, La Thành,... cùng khoảng 700 diễn viên quần chúng tham gia các đại cảnh.

Trại Buôn Người gây chú ý bởi quy mô sản xuất và thời gian thực hiện kéo dài.

Bộ phim do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, khai thác đề tài buôn người với câu chuyện xoay quanh những nạn nhân bị cuốn vào đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Việc dành nhiều thời gian cho quá trình phát triển và huy động số lượng lớn diễn viên cho thấy tham vọng về quy mô của dự án hành động Việt này.

Cùng ngày, Út Lan 2 lựa chọn hướng đi khác khi tiếp tục khai thác chất liệu kinh dị, tâm linh gắn với không gian miền Tây. Phim do Trần Trọng Dần đạo diễn, có sự tham gia của Phương Nam, Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Ngọc Phước, Tạ Lâm,.... Tác phẩm được phân loại T18 và tiếp tục phát triển màu sắc bí ẩn từ thế giới của Út Lan.

Út Lan 2 lựa chọn hướng đi khác khi tiếp tục khai thác chất liệu kinh dị, tâm linh gắn với không gian miền Tây.

Sự xuất hiện đồng thời của Út Lan 2 và Trại Buôn Người khiến phim Việt có hai đại diện ở hai dòng thể loại khác nhau trong cùng ngày phát hành. Một bên dựa vào yếu tố kinh dị, tâm linh và màu sắc văn hóa miền Tây; bên còn lại tập trung vào hành động, tội phạm và những đại cảnh có quy mô lớn. Đây cũng là cách hai dự án tiếp cận những nhóm khán giả khác nhau thay vì đi cùng một công thức.

Tuy nhiên, thử thách đáng chú ý nhất của hai phim Việt là Avengers: Endgame Encore cũng chính thức trở lại rạp từ ngày 25/9. Đây là phiên bản chiếu lại của bom tấn từng đạt doanh thu gần 2,8 tỷ USD trên toàn cầu. Lần tái xuất này diễn ra trước khi Avengers: Doomsday dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026, tạo thêm sự kết nối với chặng tiếp theo của thương hiệu Marvel.

Avengers: Endgame Encore cũng chính thức trở lại rạp từ ngày 25/9.

Avengers: Endgame Encore vì thế không phải một tác phẩm hoàn toàn mới đối với khán giả. Bộ phim đã có sẵn lượng người biết đến rộng rãi và từng tạo dấu ấn đặc biệt khi phát hành lần đầu. Phiên bản trở lại lần này được quảng bá với những nội dung bổ sung, qua đó tạo thêm lý do để khán giả Marvel quay lại rạp.

Việc ba bộ phim cùng đổ bộ ngày 25/9 tạo nên một cục diện khá đặc biệt cho phòng vé Việt. Hai phim nội địa đều sở hữu hướng tiếp cận riêng, nhưng phải chia sẻ sự chú ý của khán giả với một thương hiệu Hollywood có sức nhận diện toàn cầu.

Sau ngày 25/9, kết quả phòng vé sẽ phần nào cho thấy mức độ quan tâm của khán giả Việt đối với ba lựa chọn rất khác nhau: kinh dị miền Tây với Út Lan 2, hành động tội phạm với Trại Buôn Người và siêu anh hùng với Avengers: Endgame Encore. Đây cũng là một trong những cuối tuần đáng chú ý của phòng vé Việt trong giai đoạn cuối tháng 9.