Phòng vệ thương mại: Bảo vệ môi trường kinh doanh trong nước, góp phần tăng trưởng kinh tế

Tính đến giữa tháng 9/2026, Việt Nam đã khởi xướng 62 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại và đang duy trì 37 biện pháp đối với hàng hóa nhập khẩu. Các biện pháp phòng vệ thương mại thời gian qua đã góp phần như một “tấm khiên” bảo vệ sản xuất trong nước, với giá trị tương đương trên 600.000 tỷ đồng, gần 5% GDP của Việt Nam, đồng thời tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp.

Chưa kể, các khoản thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ và thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại thu nộp ngân sách hằng năm cũng ở mức hơn 2.500 tỷ đồng.