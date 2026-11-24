Look Back: Liệu Ta Có Dám Nhìn Lại (4/12)

Sau thành công của nguyên tác truyện tranh và bản phim hoạt hình năm 2024, tác phẩm của tác giả Tatsuki Fujimoto tiếp tục được hãng K2 Pictures đưa lên màn ảnh rộng dưới định dạng phim người đóng.

Câu chuyện xoay quanh hành trình theo đuổi ước mơ vẽ manga của hai nữ sinh trung học có tính cách trái ngược là Fujino và Kyomoto.

Ảnh: K2 Pictures

Điểm khác biệt khiến dự án thu hút sự chú ý là sự tham gia của đạo diễn Hirokazu Kore-eda, nhà làm phim từng giành giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes với Shoplifters (2018). Ở tác phẩm lần này, ông đảm nhận cả ba vai trò gồm đạo diễn, biên kịch và biên tập, hứa hẹn giữ trọn nhịp kể chuyện tiết chế cùng chiều sâu tâm lý đặc trưng của tác phẩm.

Đêm Hung Tàn 2 (4/12)

Ra rạp cùng ngày với Look Back, phần tiếp theo của thương hiệu hành động, hài hước khai thác chủ đề Giáng sinh này trở lại sau bốn năm kể từ phần đầu tiên.

Bộ phim tiếp tục theo chân nhân vật ông già Noel trong hành trình đối đầu với các thế lực tội phạm để bảo vệ những người vô tội trong đêm lễ hội.

Với thời lượng 110 phút, tác phẩm giữ nguyên màu sắc giải trí trực diện, kết hợp giữa các pha hành động cận chiến và yếu tố châm biếm. Đây là lựa chọn mang tính đổi không khí cho khán giả yêu thích thể loại hành động dịp đầu tháng 12 trước khi các bom tấn ngân sách lớn đổ bộ.

Ảnh: Universal Pictures

Avengers: Ngày Tận Thế (18/12)

Một trong những sự kiện điện ảnh đáng chú ý nhất tháng 12 là màn trở lại của biệt đội Avengers trong Avengers: Doomsday.

Theo giới thiệu từ Marvel Studios, câu chuyện lần này đặt các siêu anh hùng đến từ ba vũ trụ khác nhau vào một cuộc đối đầu với mối đe dọa có khả năng ảnh hưởng đến sự tồn vong của đa vũ trụ.

Bộ phim đánh dấu sự tái xuất của Chris Evans khi anh trở lại với hình tượng Steve Rogers, trong khi Robert Downey Jr. cũng được "hồi sinh" kể từ Avengers: Endgame (2019), lần đầu đảm nhận vai phản diện Doctor Doom.

Bên cạnh hai diễn viên kể trên, phim còn quy tụ dàn sao "khủng" như Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Paul Rudd cùng nhiều gương mặt quen thuộc thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU)

Các nhân vật dự kiến sẽ hội ngộ trong phim.

Dune: Part Three (18/12)

Khởi chiếu cùng ngày 18/12, Dune: Part Three tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp với Avengers: Doomsday tại phòng vé.

Tiếp nối hai phần phim trước, phần ba chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Dune Messiah của nhà văn Frank Herbert, ở mốc thời gian gần 20 năm sau phần phim mới nhất, khai thác giai đoạn Paul Atreides đã nắm giữ quyền lực tối cao trên hành tinh Arrakis.

Bộ phim đi sâu vào những hệ lụy chính trị, tôn giáo và cái giá của quyền lực mà nhân vật chính phải đối mặt sau cuộc thánh chiến.

Timothée Chalamet và Zendaya tiếp tục đảm nhận hai vai chính Paul Atreides và Chani. Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy và Robert Pattinson.

Dàn minh tinh trở lại trong phần 3 "Xứ Cát".

Jumanji: Thế Giới Đảo Chiều (25/12)

Khép lại danh sách là Jumanji: Open World, phần phim được xác nhận là chương cuối của loạt phim phiêu lưu do Sony Pictures phát triển từ năm 2017. Bộ tứ Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black và Karen Gillan đều trở lại với những nhân vật quen thuộc.

Khác với hai phần trước, khi các nhân vật bị cuốn vào thế giới trò chơi điện tử, lần này tình thế được đảo ngược. Hệ thống Jumanji gặp trục trặc và khiến những sinh vật, nhân vật trong trò chơi tràn ra thế giới thực. Nhóm bạn trẻ do Spencer dẫn đầu phải tìm cách đưa mọi thứ trở lại bình thường trước khi sự hỗn loạn vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Jumanji: Open World" ra mắt đúng dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Sony Pictures

Ra mắt lần đầu năm 1995 với phiên bản điện ảnh có sự tham gia của Robin Williams, Jumanji đã trải qua nhiều thay đổi trong cách kể chuyện và xây dựng thế giới. Hai phần phim tái khởi động Welcome to the Jungle (2017) và The Next Level (2019) lần lượt thu về hơn 962 triệu USD (gần 25 nghìn tỷ đồng) và 801 triệu USD trên toàn cầu. Vì vậy, Open World không chỉ là cuộc phiêu lưu mới của nhóm nhân vật quen thuộc mà còn là lời chia tay dành cho thương hiệu đã đồng hành với khán giả qua nhiều thế hệ.