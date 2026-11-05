Phòng vé phục hồi, phim Việt hướng tới kỷ lục mới

Thiếu các phim bom tấn

Theo AP, tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần từ 30/10 - 1/11 ước tính chưa đầy 56 triệu USD (hơn 1.442 tỷ đồng), trở thành đợt có doanh thu thấp thứ hai tính từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, con số này khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2025, khi tổng doanh thu chỉ đạt 49 triệu USD.

Avengers: Doomsday cùng loạt bom tấn được kỳ vọng sẽ đưa doanh thu phòng vé năm 2026 đạt mức cao nhất kể từ năm 2019.

Lý do lớn được Deadline đưa ra là vì không có phim bom tấn Hollywood hay bom tấn Trung Quốc được phát hành. Ngoài ra, lễ hội Halloween (lễ hội hóa trang) rơi đúng vào thứ bảy, cũng được cho là ảnh hưởng đến doanh thu bán vé trên toàn thế giới.

Đạt doanh thu đáng chú ý nhất là bộ phim tài liệu "You can see everything" với 10,6 triệu USD (hơn 273 tỷ đồng), khi đã sang tuần chiếu thứ ba. Tác phẩm do Nathan Fielder và Lance Oppenheim đạo diễn, nâng tổng doanh thu nội địa lên hơn 63,9 triệu USD (hơn 1.646 tỷ đồng), cao gấp hơn 9 lần tiền vốn bỏ ra làm phim, khoảng 7 triệu USD (hơn 180 tỷ đồng).

Bám sát phía sau là "Clayface" đến từ DC Studios với 10,4 triệu USD (khoảng 264 tỷ đồng), giảm 57% doanh thu so với tuần đầu chào sân. Tuy nhiên, thành tích cuối tuần qua của phim chỉ xếp sau phim đứng đầu bảng vỏn vẹn khoảng 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Tổng doanh thu bán vé nội địa của phim đạt khoảng 44,1 triệu USD (hơn 1.136 tỷ đồng), tương đương kinh phí sản xuất ban đầu.

"Đây là thành tích hiếm có đối với bất kỳ bộ phim nào, chưa nói đến một bộ phim tài liệu dài hơn 3 tiếng", Paul Dergarabedian, người đứng đầu bộ phận đánh giá xu hướng thị trường của Rentrak nhận định trên Variety.

Phim Việt tiếp đà tăng trưởng

Deadline cho rằng, mặc dù lễ Halloween rơi đúng ngày cuối tuần làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé nội địa, nhưng sự kiện gần như không tác động mạnh mẽ tới các thị trường ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

Cảnh trong phim “Án mạng karaoke”.

Điều này tương tự với thị trường rạp Việt. Theo ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập và điều hành Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), Halloween vốn là lễ hội được du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, nên việc sự kiện diễn ra vào cuối tuần hay không gần như không ảnh hưởng quá nhiều đến biến động doanh thu.

"Năm nay, mùa Halloween thiếu vắng bom tấn nước ngoài. Trong khi đó, phim Việt vẫn có phim chất lượng và đạt doanh thu bất ngờ, góp phần tăng trưởng doanh thu cho cả năm. Đơn cử "Án mạng karaoke" dù ban đầu không được kỳ vọng nhưng sau đó vẫn ghi nhận doanh thu tích cực (hơn 46,7 tỷ đồng)", ông Dương đánh giá.

Tổng doanh thu thị trường phòng vé nội địa 10 tháng đầu năm 2026 đạt được tương đương con số năm ngoái (khoảng 5.300 tỷ đồng). Còn 2 tháng cuối năm, gần như chắc chắn doanh thu phòng vé Việt năm nay sẽ vượt năm 2025 để tiếp tục đà tăng trưởng, thậm chí tạo kỷ lục mới.

"Trong đó, đầu tàu là cặp đôi bom tấn "Avengers: Doomsday" và "Dune: Messiah" (Dune 3), dự kiến ra rạp vào ngày 18/12. Gần như không có phim Việt nào có cơ hội vượt mặt 2 bom tấn trên", ông Nguyễn Khánh Dương nói.

Chịu tác động từ nhiều yếu tố

Theo Tạp chí Forbe, chỉ còn 9 tuần nữa năm 2026 sẽ khép lại, doanh thu phòng vé toàn cầu đã đạt khoảng 28,2 tỷ USD (tương đương 723 nghìn tỷ đồng). Trong đó, thị trường Bắc Mỹ đóng góp khoảng 8,3 tỷ USD (hơn 213.840 tỷ đồng), tính đến ngày 30/10.

Tom Holland trong phim Spider-Man Brand New Day.

Con số này đưa phòng vé Bắc Mỹ tiến gần kỷ lục doanh thu cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, khi chỉ còn thiếu khoảng 600 triệu USD (hơn 15.458 tỷ đồng) để chạm mốc này. Trong khi đó, doanh thu toàn cầu cần thêm khoảng 4 tỷ USD (hơn 103.056 tỷ đồng) để đạt mức cao nhất của thời kỳ hậu Covid-19.

Forbes nhận định, một trong những động lực thúc đẩy doanh thu phòng vé năm 2026 là thành tích ấn tượng của IMAX (hệ thống công nghệ chiếu phim cao cấp và độc quyền do Công ty IMAX Corporation của Canada phát triển), với nguồn thu lớn đến từ bộ phim "The Odyssey". Tác phẩm đạt doanh thu gần 1,69 tỷ USD (tương đương 43,33 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra, "Spider-Man: Brand new day" với doanh thu vượt 2,5 tỷ USD (hơn 64.410 tỷ đồng) là nhân tố chủ lực tạo nên thành công của phòng vé năm nay. Bên cạnh đó, các phim như "Toy story 5", "Michael" cùng nhiều tác phẩm khác đạt doanh thu hàng tỷ USD cũng góp phần thúc đẩy thị trường.

Tuy nhiên, phòng vé vẫn còn chặng đường dài để trở lại mức trước đại dịch. Trước Covid-19, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ thường xuyên vượt 11 tỷ USD (hơn 283.400 tỷ đồng) mỗi năm, trong khi doanh thu toàn cầu tiến sát 40 tỷ USD (hơn 1 triệu tỷ đồng) nhờ lượng khán giả đến rạp đông đảo.

Ngoài tác động của Covid-19, thị trường điện ảnh còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác. Trong gần một thập kỷ qua, các nền tảng phát trực tuyến ngày càng chiếm ưu thế. Cùng đó, làn sóng sáp nhập các hãng phim tại Hollywood đã làm dấy lên những lo ngại về việc ưu tiên số lượng thay vì chất lượng, ảnh hưởng đến niềm tin của khán giả và hiệu quả kinh doanh.

Hướng tới kỷ lục hậu Covid-19

Dù còn sớm để đưa ra những nhận định cụ thể, song Forbes tin rằng, doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ năm 2026 có thể lập kỷ lục mới và cạnh tranh vị trí dẫn đầu trên thị trường toàn cầu.

Forbes dự đoán, doanh thu tại đây có thể tiến sát 9 tỷ USD (hơn 232.330 tỷ đồng). Trong khi doanh thu toàn cầu được dự đoán đạt khoảng 27 - 28 tỷ USD (khoảng 695.628 - 721.392 tỷ đồng), thậm chí có thể vượt mốc 28,2 tỷ USD (hơn 726.500 tỷ đồng) của năm 2023.

Song, mức tăng trưởng doanh thu này vẫn thấp hơn khoảng 20 - 25% so với thời kỳ hoàng kim của phòng vé trong thập niên 2010. Năm 2024 là năm duy nhất kể từ năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát và các rạp chiếu phim phải đóng cửa trên diện rộng, doanh thu phòng vé không tăng so với năm trước.

Đáng chú ý, sau 3 năm đầu ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với năm liền trước, đà tăng doanh thu đã giảm mạnh trong năm 2024. Đến năm 2025, thị trường chỉ phục hồi yếu ớt, với mức tăng trưởng 1% sau đợt sụt giảm đáng thất vọng của năm trước.

Điều này cho thấy tăng trưởng và xu hướng đi lên vẫn là chiều hướng chung của thị trường phòng vé, nhưng tốc độ phục hồi đang chậm lại và doanh thu vẫn thấp hơn đáng kể so với thời kỳ trước đại dịch.

"Đây vừa là tín hiệu tích cực, vừa là lý do để thận trọng. Việc nhìn nhận thị trường quá lạc quan hoặc quá bi quan đều không phù hợp, bởi triển vọng của một đến hai năm tới vẫn còn nhiều yếu tố chưa thể dự đoán", Forbes thận trọng đưa ra bình luận đồng thời bỏ ngỏ hàng loạt câu hỏi: Liệu các thương vụ sáp nhập có bị đảo ngược và những hãng phim lớn có được tách ra? Những thương hiệu điện ảnh lớn từng sa sút có thể lấy lại thành công bền vững? Các thị trường quốc tế có tiếp tục rộng cửa đón nhận phim Hollywood? Hay các nền tảng phát trực tuyến sẽ tiếp tục tăng trưởng và cạnh tranh với rạp chiếu?

Trong những tuần còn lại của năm, hàng loạt phim thuộc các thương hiệu lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu phòng vé, gồm: "Avengers: Doomsday", "Dune part three", "Jumanji: Open world", "Godzilla: Minus zero", "The cat in the hat" và "The hunger games: Sunrise on the reaping". Ngoài ra, kế hoạch tái phát hành "Spider-Man: Brand new day" với những cảnh quay bổ sung cũng được kỳ vọng thu hút thêm khán giả đến rạp.