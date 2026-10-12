Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Yên Phú

Xã Yên Phú thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thôn Bùi Phú triển khai gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư. Trên cơ sở các chủ trương của xã, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể trong thôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định về xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Người dân được vận động phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng tình làng nghĩa xóm. Hiện nay, các tổ an ninh xã hội, các chi hội đoàn thể đã xây dựng quỹ hội với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, giúp hội viên, Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, tạo nguồn lực phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, tạo không khí vui tươi, gắn kết người dân. Các dịp lễ, tết và những sự kiện của địa phương trở thành cơ hội để Nhân dân giao lưu, tăng cường tình đoàn kết. Việc duy trì các câu lạc bộ, đội văn nghệ, hoạt động thể thao quần chúng nếu được tổ chức thường xuyên sẽ góp phần tạo sân chơi lành mạnh, nhất là đối với thanh thiếu niên và người cao tuổi.

Ông Lê Trọng Ngọc, Bí thư chi bộ thôn Bùi Phú cho biết: “Một điểm quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở Bùi Phú là phát huy vai trò chủ thể của người dân. Các phong trào không chỉ dừng ở việc tuyên truyền mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng gia đình hòa thuận, chấp hành quy ước của thôn và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng”.

Để nâng cao chất lượng phong trào, xã Yên Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt thôn, hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, người dân được phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn các giá trị truyền thống tốt đẹp. Từ đó, người dân nhận thức rõ mình vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp hưởng lợi từ phong trào.

Việc xây dựng đời sống văn hóa không chỉ dừng lại ở tuyên truyền vận động, xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức đăng ký, xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa gắn với nếp sống văn minh, xây dựng các phong trào thi đua... Các phong trào phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể như: vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn các công trình công cộng cần được triển khai gắn với trách nhiệm của từng hộ gia đình và từng khu dân cư. Các tổ chức đoàn thể đảm nhận những phần việc cụ thể, duy trì ngày vệ sinh môi trường và xây dựng các tuyến đường tự quản. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu giữa các thôn, các câu lạc bộ và hội thi dành cho các lứa tuổi được xã duy trì phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, các hoạt động dành cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng sống và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ. Hoạt động này góp phần khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết và tạo không khí sôi nổi trong cộng đồng.

Ông Lưu Thanh Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: “Trên cơ sở điều kiện thực tế, xã đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các mục tiêu rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện. Kết quả của phong trào được đánh giá theo hướng coi trọng chất lượng và tính bền vững. Ngoài tỷ lệ gia đình, thôn đạt danh hiệu văn hóa, chúng tôi cũng quan tâm đến mức độ tham gia của người dân, hiệu quả sử dụng nhà văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh, tình hình vệ sinh môi trường và sự chuyển biến trong quan hệ cộng đồng... Các chỉ tiêu đánh giá phải có căn cứ, được công khai và kiểm chứng rõ ràng”.