Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa': Đi vào chiều sâu, thực chất

Việc lồng ghép hiệu quả Phong trào với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tạo nên sức bật mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất lẫn tinh thần cho Nhân dân.

NGƯỜI DÂN LÀ CHỦ THỂ

Để Phong trào phát huy hiệu quả thực chất, việc cụ thể hóa các mục tiêu, tiêu chí sao cho sát hợp với thực tế từng địa bàn dân cư là vấn đề quan trọng.

Phường Mỹ Trà tổ chức Chương trình văn nghệ.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, ngay từ đầu năm, UBND các xã, phường chủ động ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào năm 2026, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh sát với tình hình thực tế địa phương.

Công tác phối hợp giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào và công tác gia đình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc được thực hiện chặt chẽ, tạo sự đồng bộ trong việc triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự.

Tại xã Tân Phước 2, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xã chủ động ban hành Kế hoạch dựa trên các định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL).

Xã tập trung lồng ghép các nội dung xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền tại xã Tân Phước 2 được triển khai đa dạng qua đài truyền thanh, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản và đoàn thể.

Xã chú trọng xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; loại bỏ các tục lệ rườm rà, mê tín dị đoan; vận động Nhân dân chỉnh trang cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Nhằm động viên kịp thời các điển hình tiên tiến, trong 9 tháng năm 2026, xã tuyên dương 43 gia đình văn hóa tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6); đồng thời, tặng Giấy khen cho 12 gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào tại địa phương.

Bên cạnh đó, mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tiếp tục duy trì hiệu quả, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình và thắt chặt tình đoàn kết xóm, ấp.

Đồng chí Phạm Thị Thế Băng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Phước 2, cho biết: “Phong trào tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân.

Thông qua Phong trào, nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến được triển khai nhân rộng, góp phần giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân.

Mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tiếp tục được duy trì và phát triển, số vụ bạo lực gia đình hạn chế không để xảy ra, góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã”.

Song song với Tân Phước 2, phường Mỹ Trà cũng là điểm sáng điển hình trong việc đưa Phong trào gắn liền với quá trình đô thị hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số văn hóa.

Đáng chú ý, các hoạt động truyền thông về nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc được lồng ghép mạnh mẽ trên các nền tảng số, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, giúp thông tin lan tỏa nhanh chóng đến từng người dân.

Nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường và tham gia vệ sinh môi trường. Các mô hình “Gia đình số”, “Camera an ninh”, “Tuyến đường hoa” góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đô thị…

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, ngay từ đầu năm 2026, UBND phường Mỹ Trà chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động; đồng thời, củng cố Ban Vận động tại 13 khu phố, phân công nhiệm vụ cụ thể và tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với các khu phố tạo cơ sở vững chắc để Phong trào được triển khai đồng bộ, gắn liền với trách nhiệm của từng đơn vị và từng địa bàn dân cư.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được phường Mỹ Trà thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Qua đó, người dân được khuyến khích phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực tham gia chỉnh trang cảnh quan đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp”, chấp hành tốt quy ước khu phố và bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại cơ sở.

Nhờ triển khai bài bản và lấy người dân làm chủ thể, Phong trào thu hút sự hưởng ứng sâu rộng, đưa các tiêu chí văn hóa trở thành nếp sinh hoạt tự giác của mỗi gia đình.

Minh chứng rõ nét nhất thể hiện qua việc duy trì các danh hiệu văn hóa. Cuối năm 2025, toàn phường có 10.435 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt trên 98%; 13/13 khu phố trên địa bàn phường đều giữ vững và đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”, đạt 100%.

Đồng chí Lê Nhựt Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Trà, cho biết: “Với phương châm lấy người dân làm chủ thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phường Mỹ Trà không ngừng nâng chất Phong trào, hướng đến xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, nghĩa tình; trong đó, mỗi “Gia đình văn hóa”, mỗi “Khu phố văn hóa” không chỉ là một danh hiệu, mà còn là nền tảng góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

KHÔNG NGỪNG NÂNG CHẤT

Để Phong trào được triển khai đồng bộ và lan tỏa sâu rộng, ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo chiến lược như: Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 6-2-2026 về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Kế hoạch số 532/KH-UBND ngày 29-4-2026 triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên lĩnh vực văn hóa - thể thao, Kế hoạch số 748/KH-UBND ngày 25-5-2026 về chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030…

Xã Tân Phước 2 tổ chức nhiều hoạt động, tuyên dương các gia đình tiêu biểu góp phần nâng chất các tiêu chí trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cụ thể hóa các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL sớm ban hành Kế hoạch số 58/KH-SVHTTDL ngày 10-2-2026 làm cơ sở pháp lý và định hướng chuyên môn thống nhất cho các địa phương. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Văn hóa với các ban, ngành, đoàn thể, Phong trào gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Sở VH,TT&DL, đến nay, toàn tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực chất của các danh hiệu. Công tác bình xét danh hiệu “Văn hóa” được thực hiện công khai, dân chủ, bám sát các tiêu chuẩn mới.

Dự kiến đến cuối năm 2026, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” duy trì ở mức cao trên 93%; tỷ lệ khu phố, ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” duy trì từ 96% trở lên.

Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được triển khai nghiêm túc, tạo môi trường làm việc văn minh, công sở xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, hệ thống Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng/Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao khu phố, ấp tiếp tục được duy trì, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện của Nhân dân. 100% các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy ước cộng đồng. Việc cưới, việc tang được Nhân dân thực hiện theo hướng tiết kiệm, văn minh, loại bỏ dần các tục lệ rườm rà, mê tín dị đoan.

Dù vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất hay thiết chế văn hóa ở một số địa phương sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhưng những kết quả đạt được trong 9 tháng qua khẳng định, Phong trào ở Đồng Tháp phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.