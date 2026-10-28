Phong trào thi đua “sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi nhóm giải pháp đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số được tổ chức trong ngành Công Thương

Thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (TP. Hải Phòng) cho rằng, với tranh chấp trên nền tảng số, khi người mua, người bán và đơn vị vận hành nền tảng thường ở các địa phương khác nhau, do đó cần quy định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm chuyển hồ sơ và cơ chế phối hợp giữa cấp xã, cấp tỉnh để tránh đùn đẩy, kéo dài. Hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng phải được đo bằng thiệt hại được giải quyết thực chất, không phải bằng số thủ tục hay số đầu mối đã được phân cấp.