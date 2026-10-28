Phong trào thi đua “sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi nhóm giải pháp đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số được tổ chức trong ngành Công Thương
Chương trình được triển khai nhằm khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, tổ chức nghiên cứu trong ngành Công Thương; Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong toàn ngành Công Thương đạt hiệu quả, góp phần lan tỏa nhân rộng các sáng kiến cải tiến gắn với hoạt động của Ngành.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/phong-trao-thi-dua--sang-kien-moi-ngay--va-cuoc-thi-nhom-giai-phap-doi-moi-sang-tao-chuyen-doi-so-duoc-to-chuc-trong-nganh-cong-thuong-561635.htm