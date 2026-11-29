Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On hướng dẫn nhân dân sử dụng “Hòm thư điện tử ẩn danh” tố giác tội phạm. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đưa phong trào thi đua vào từng nhiệm vụ

Tại Đồn Biên phòng Chiềng On, phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai từ việc xác định nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm của từng bộ phận. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, Đảng ủy đồn đưa nội dung nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2026. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào, ký giao ước thi đua giữa các bộ phận và duy trì hoạt động của Tổ thi đua theo quy chế.

Thông qua giao ước thi đua, từng bộ phận xác định rõ chỉ tiêu, phần việc trọng tâm. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị căn cứ kết quả thực hiện để theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng công việc, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích và chấn chỉnh những mặt còn hạn chế. Sau đợt sinh hoạt chính trị đầu năm, phong trào tiếp tục được duy trì thông qua các đợt thi đua cao điểm gắn với những ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và địa phương. Những cách làm hiệu quả được trao đổi, nhân rộng để các bộ phận vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Lò Minh Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On chia sẻ: “Khi phát động thi đua, chúng tôi căn cứ vào nhiệm vụ của từng bộ phận để giao chỉ tiêu, xác định phần việc cần tập trung. Cán bộ phải gương mẫu làm trước, theo sát quá trình thực hiện, kịp thời biểu dương những đồng chí làm tốt và cùng anh em khắc phục những mặt còn hạn chế. Cuối năm, chúng tôi đối chiếu kết quả thực hiện với giao ước đã ký để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Điều chúng tôi quan tâm là sau mỗi đợt thi đua, bộ đội thực hiện tốt hơn công việc được giao và duy trì nền nếp đó hằng ngày”.

Cùng với cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua, đơn vị chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đảng ủy đơn vị duy trì nền nếp sinh hoạt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giáo dục chính trị và tổ chức học tập chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác huấn luyện, đơn vị tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, tổ chức biên chế và trang bị hiện có. Năm 2026, đồn cử 3 đồng chí tham gia diễn tập và 2 đồng chí tham gia hội thao quân sự. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được trang bị, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, tác phong và ý thức chấp hành kỷ luật.

Phong trào thi đua còn được cụ thể hóa trong công tác hậu cần, kỹ thuật và bảo đảm đời sống bộ đội. Hưởng ứng phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và mô hình “Bếp nuôi quân giỏi”, đơn vị cải tạo khu tăng gia sản xuất, duy trì nguồn rau, củ, quả phục vụ bữa ăn; chú trọng phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhờ đó, quân số khỏe được duy trì từ 98,5% trở lên. Đơn vị thực hiện công khai tài chính hằng tháng, tăng cường kiểm tra thu, chi, thực hành tiết kiệm; duy trì Giờ kỹ thuật, Ngày kỹ thuật, bảo đảm phương tiện, trang bị phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On và người dân lắp đặt công trình “Thắp sáng vùng biên” trên địa bàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chung sức cùng nhân dân bảo vệ biên giới

Trên địa bàn hai xã Phiêng Khoài và Yên Sơn, Đồn Biên phòng Chiềng On triển khai phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với giải quyết những vấn đề thực tế tại địa phương. Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các bản, một số hộ dân còn băn khoăn về khoảng cách đi họp, việc bảo tồn bản sắc dân tộc và bố trí cán bộ. Trước tình hình đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiên trì tuyên truyền, giải thích, giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương chung. Đến ngày 26/6, xã Yên Sơn giảm từ 22 bản xuống còn 15 bản, xã Phiêng Khoài giảm từ 30 bản xuống còn 17 bản. Cùng với đó, đồn ký kết kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã, góp phần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Công tác dân vận được triển khai bằng những việc làm thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồn Biên phòng Chiềng On trao học bổng cho 32 học sinh, hỗ trợ 253 bóng đèn năng lượng mặt trời để lắp đặt trên 4 tuyến đường thuộc mô hình “Thắp sáng vùng biên”. Đặc biệt, công trình “Phòng học yêu thương” với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng đã được khánh thành, bàn giao cho Trường Mầm non Hoa Ban, xã Yên Sơn. Khi mưa bão gây thiệt hại, đơn vị thành lập 5 tổ công tác với 37 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả, di chuyển tài sản của một hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời phối hợp với ban quản lý các bản hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và những việc làm cụ thể, đơn vị từng bước phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trên địa bàn hai xã hiện có 11 tổ tự quản với 322 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản 33,822km đường biên và 19 mốc quốc giới. Cùng với vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, đồn duy trì tuần tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ.

Tại khu vực cửa khẩu phụ Nà Cài và Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông, đơn vị tổ chức 32 lượt tuần tra, kiểm soát với 118 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đơn vị làm thủ tục cho 4.652 lượt người xuất cảnh và 3.986 lượt người nhập cảnh. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải duy trì nghiêm quy trình nghiệp vụ, đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đơn vị chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật các quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền sau sáp nhập, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng. Theo số liệu tổng hợp, đơn vị đã bắt giữ 11 vụ với 15 đối tượng, thu giữ 21.924 viên ma túy tổng hợp, 958g thuốc phiện cùng các tang vật khác. Kết quả trên cho thấy sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong nắm tình hình, phối hợp phát hiện, đấu tranh và xử lý các vụ việc theo thẩm quyền.

Một trong những nội dung được Đồn Biên phòng Chiềng On xác định là khâu đột phá trong phong trào thi đua năm 2026 là chuyển đổi số. Thượng tá Lò Minh Hiệp cho biết: “Chúng tôi thành lập Tổ chuyển đổi số, xây dựng video tuyên truyền về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và sử dụng video trong các buổi tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại địa bàn; đồng thời hướng dẫn bà con sử dụng ‘Hòm thư điện tử ẩn danh’ để tố giác tội phạm. Qua những buổi tuyên truyền như vậy, bà con vừa dễ nắm bắt các quy định của pháp luật, vừa từng bước làm quen với công nghệ, nâng cao kỹ năng số”.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, công tác đối ngoại biên phòng được đơn vị duy trì thường xuyên, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên. Đồn phối hợp tổ chức 4 lần tuần tra song phương với 96 lượt người tham gia; duy trì trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền nước bạn Lào về kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan đến hai bên. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, đơn vị cử đoàn công tác gồm 8 đồng chí sang thăm, chúc mừng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Các hoạt động phối hợp, giao lưu góp phần duy trì quan hệ công tác, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Tại Đồn Biên phòng Chiềng On, phong trào thi đua Quyết thắng được cụ thể hóa bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sĩ. Tinh thần chủ động, trách nhiệm của bộ đội cùng sự đồng hành, tham gia của nhân dân đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn ổn định, phát triển bền vững.