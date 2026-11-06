Phong trào thi đua Quyết thắng tạo chuyển biến ở 9 học viện, nhà trường

Các đại biểu tham dự hội nghị

Khối thi đua số 6 gồm 9 học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng: Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Sĩ quan Chính trị.

Thủ trưởng các học viện, nhà trường trong khối thi đua tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện Lục quân, Khối trưởng Khối thi đua nhận định: Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” đã được các đơn vị trong khối triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện Lục quân, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu kết quả của khối năm 2026

Nổi bật, công tác thi đua, khen thưởng góp phần xây dựng các học viện, nhà trường vững mạnh về chính trị; tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ đạo về “2 kiên định”, “2 đẩy mạnh”, “2 ngăn ngừa”, “4 định hướng chiến lược”, phương châm “5 vững”, “6 rõ”. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân được triển khai hiệu quả.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội nghị

Trong giáo dục, đào tạo, phong trào thi đua tập trung thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 290 của Quân ủy Trung ương về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”; thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Các đơn vị tích cực đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tổ chức huấn luyện, thực hành, luyện tập, diễn tập sát thực tế; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Bàn giao đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 6 năm 2027 cho Học viện Hậu cần và Khối phó cho Học viện Kỹ thuật Quân sự

Phong trào nghiên cứu khoa học tiếp tục phát triển, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự và các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn quân sự, hậu cần, kỹ thuật, y dược học quân sự. Các học viện, nhà trường đồng thời đẩy mạnh thực hiện “các đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy các mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhất là trong giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, kịp thời, hướng về cơ sở. Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Học viện Lục quân, Học viện Chính trị, Học viện Hậu cần, Trường Sĩ quan Lục quân 2 và Trường Sĩ quan Chính trị được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân kỷ niệm Ngày truyền thống. Toàn Khối có hàng trăm lượt tập thể, hàng ngàn lượt cá nhân được Thủ trưởng các cấp khen thưởng.

Hội nghị cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua năm 2027; đồng thời bàn giao đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 6 cho Học viện Hậu cần và Khối phó cho Học viện Kỹ thuật Quân sự.