Phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng biên phòng gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỒNG ANH

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua số 3 gồm 7 đơn vị: các đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Cửa Đại, Bình Minh, Tam Thanh, Cửa khẩu cảng Kỳ Hà; Hải đội Biên phòng 1 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Trong năm 2026, các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và chống khai thác IUU.

Nổi bật là Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phát hiện, bắt giữ, khởi tố 5 vụ với 6 đối tượng liên quan đến ma túy; phối hợp xử lý 8 vụ vi phạm IUU, xử phạt hành chính 600 triệu đồng. Đồn Biên phòng Tam Thanh kịp thời bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy và vi phạm hành chính.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được triển khai kịp thời, hiệu quả. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm phối hợp kéo 2 ghe cá bị chìm của ngư dân lên bờ an toàn. Các đơn vị cũng tổ chức 197 buổi tuần tra độc lập với 591 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Riêng Hải đội Biên phòng 1 bố trí phương tiện đưa đón gần 2.400 lượt học sinh, người dân qua bến đò Cửa Lở (xã Tam Hải); đồng thời kịp thời cứu hộ một tàu gặp nạn, bảo đảm an toàn cho các thành viên.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Đồn Biên phòng Bình Minh tổ chức 172 buổi tuyên truyền pháp luật và chống khai thác IUU; trao tặng hơn 900 suất quà cùng 150 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Đồn Biên phòng Cửa Đại trao tặng 180 suất quà và 25 xe đạp, trị giá 188 triệu đồng.

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động hoàn thành huấn luyện cho 190 chiến sĩ mới và 24 vệ binh với kết quả kiểm tra đạt loại khá; trong năm, đơn vị không để xảy ra vi phạm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồn Biên phòng Cửa Đại bàn giao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 cho Đồn Biên phòng Bình Minh. Ảnh: HỒNG ANH

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026, chỉ ra những hạn chế và thống nhất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.