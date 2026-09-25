Phong trào thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Trong năm 2026, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, bám sát chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển của Tổ quốc; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai; thực hiện hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào giúp dân phát triển kinh tế - xã hội trên khu vực biên giới.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đóng góp ý kiến, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và biện pháp khắc phục để Phong trào Thi đua Quyết thắng thật sự hiệu quả trong thời gian tới.

Trao cờ luân lưu cụm trưởng năm 2027.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người chỉ huy đối với công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị; gắn phong trào thi đua với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

“Đề nghị cơ quan chính trị và cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, chỉ huy các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những cách làm mới, những nhân tố tích cực để báo cáo đề xuất nhân rộng; đồng thời tham mưu xử lý những biểu hiện hình thức, thiếu thực chất trong tổ chức phong trào thi đua”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đơn vị tổ chức bỏ phiếu đề nghị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Cờ thi đua năm 2026 cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ.