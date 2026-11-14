Phong trào thi đua “Dân vận khéo” - phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Cán bộ Tổ dân phố 4 Lộc Vượng, phường Nam Định trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân.

Có dịp đến thăm Tổ dân phố 4 Lộc Vượng, phường Nam Định, chúng tôi được hòa chung niềm vui với người dân nơi đây khi diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Đồng chí Bùi Thành Đông, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố cho biết: Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên; chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong năm 2026, Tổ dân phố đã vận động Hội từ thiện Công Bao tặng trên 100 suất quà cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách, người có công. Nhân dân trong tổ còn tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, hội họp tại nhà văn hóa; ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” để chăm lo đời sống người nghèo…

Đội ngũ cán bộ thôn Triệu Thông, xã Hải Hậu luôn gần dân, sát dân, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tại thôn Triệu Thông, xã Hải Hậu hiện có 684 hộ, 2.522 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 34 đảng viên đều là người Công giáo. Đây là lực lượng nòng cốt, luôn gương mẫu đi đầu, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Đồng chí Bùi Văn Phụ, Bí thư Chi bộ thôn Triệu Thông cho biết: Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, người dân trong thôn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia các phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc đường cây, đường hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải… Thời gian qua, người dân trong thôn đóng góp gần 1 tỷ đồng xây dựng đường nội đồng, hệ thống điện chiếu sáng, tuyến đường hoa kiểu mẫu; tích cực chung tay góp sức xây dựng giáo xứ, giáo họ tiên tiến. Qua đó, góp phần tích cực vào kết quả chung của xã Hải Hậu.

Trong 5 năm qua, xã đã huy động trên 216,5 tỷ đồng tiếp tục đầu tư nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cấp khu xử lý rác thân thiện với môi trường, xây dựng hệ thống đường điện cột đúc, đèn Led. Xã còn nhân rộng các mô hình nhà sạch, khuôn viên gia đình kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, xử lý rác thải tại nguồn, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Trên địa bàn tỉnh thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, gắn với các vấn đề thiết thực hằng ngày như: giữ gìn cảnh quan môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tham gia bảo hiểm y tế; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư; chăm sóc, rèn luyện, nâng cao sức khoẻ; xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn…

Cán bộ thôn Triệu Thông, xã Hải Hậu vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động của địa phương.

Điểm nhấn trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đặc biệt chú trọng. Toàn tỉnh đã duy trì và nhân rộng trên 1.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều mô hình về giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường. Tiêu biểu như, các cấp Hội Phụ nữ duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình: “Đường cây phụ nữ”, “Đường hoa phụ nữ”, “Ngôi nhà xanh”, “Biến rác thành tiền”...

Các cấp Hội Nông dân xây dựng được hàng nghìn mô hình “Tổ tự quản đường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Dòng sông không rác thải”, “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”, “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng”, “Vườn kiểu mẫu”…, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Các cấp Hội Cựu chiến binh đảm nhận mô hình “Tổ, đội Cựu chiến binh tự quản thu gom rác thải”, “Hàng cây Cựu chiến binh”... Qua đó đã phát huy tác dụng tích cực trong khơi dậy nguồn lực, sức mạnh to lớn của hội viên và nhân dân, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2026, MTTQ các cấp tiếp tục đăng ký xây dựng mới 362 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, cấp tỉnh xây dựng 4 mô hình: Lắng nghe dân nói; Xây dựng nhà Đại đoàn kết trao tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Vận động các chức sắc tôn giáo và tín đồ phật tử tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật là, trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của, chung tay xây dựng. Giai đoạn 2021-2025, nhân dân đã hiến hơn 1,5 triệu m² đất, di dời, phá dỡ khoảng 650 nhà ở trị giá 57 tỷ đồng, hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân… trị giá 90 tỷ đồng; góp 640 tỷ đồng và 590 nghìn ngày công lao động trị giá 202 tỷ đồng xây dựng lại công trình công cộng. Trong năm 2026, nhân dân các địa phương tiếp tục đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cán bộ Tổ dân phố 4 Lộc Vượng, phường Nam Định tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo” còn thể hiện thông qua cuộc vận động ủng hộ các quỹ an sinh xã hội. Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ năm 2024 đến 30/9/2026, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh (nay là Quỹ “An sinh xã hội”) đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân với tổng số tiền 64,054 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này đã hỗ xây dựng và sửa chữa 473 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 26,52 tỷ đồng; tặng gần 50.000 suất quà Tết với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Hiện tại, MTTQ các cấp đang triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; tích cực vận động xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026.

Trên lĩnh vực kinh tế, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã vận động hội viên, đoàn viên, các thành phần kinh tế tham gia như: “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, “Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học, kỹ thuật”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn”, “Gìn giữ, phát triển nghề truyền thống”...

Nhân dân phường Vị Khê thi đua phát triển kinh tế, làm giàu từ nghề truyền thống.

Tiêu biểu phải kể đến mô hình “Liên kết nuôi trồng và chế biến cá chạch - xây dựng sản phẩm OCOP Thỉnh Ca” của anh Nguyễn Văn Thỉnh ở xã Quỹ Nhất. Theo đồng chí Trần Thanh Ngoạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đây là mô hình “Dân vận khéo” điển hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế, được triển khai thực hiện từ quý II, năm 2026. Từ việc tận dụng diện tích ao, ruộng trũng để nuôi cá chạch đồng, anh Thỉnh đã từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế nhờ kinh nghiệm thực tiễn và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trên cơ sở đó, anh mạnh dạn đầu tư chế biến sâu, xây dựng sản phẩm “Cá chạch kho niêu Thỉnh Ca”, góp phần nâng cao giá trị và tạo thương hiệu đặc trưng của địa phương. Sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2020 và được công nhận lại năm 2024, khẳng định chất lượng ổn định và uy tín trên thị trường. Mô hình của anh Thỉnh không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn mang lại thu nhập bền vững, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Thực tế từ mỗi khu dân cư cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đã tập hợp, vận động được đoàn viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.