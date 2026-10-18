Phong trào thi đua Ba Nhất ở Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

Phong trào “Ba Nhất” được hội viên phụ nữ A08 thể hiện trong từng ca trực, từng việc làm hằng ngày.

Phong trào "Ba Nhất" được thể hiện trong từng ca trực, từng việc làm hằng ngày

Với đặc thù trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh, bảo đảm an ninh hàng không tại cửa ngõ quốc tế của Thủ đô Hà Nội, mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp xúc với hàng nghìn lượt hành khách trong nước và quốc tế. Từ thực tiễn công tác, đơn vị xác định phong trào thi đua Ba Nhất chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với từng vị trí, nhiệm vụ.

Để thực hiện tiêu chí "Trung thành nhất", đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tá Hoàng Hải Vân, để thực hiện tiêu chí "Trung thành nhất", đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về nhiệm vụ được giao và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ an ninh quốc gia. Các hoạt động sinh hoạt chính trị, hành trình về nguồn, tri ân Anh hùng liệt sĩ được tổ chức thường xuyên, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Với tiêu chí "Gần dân nhất", Hội Phụ nữ đơn vị đã tích cực lan tỏa bằng những hành động cụ thể như: Chủ động hướng dẫn hành khách; hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình xuất nhập cảnh. Cùng với đó, là các hoạt động an sinh xã hội, chương trình "Mẹ đỡ đầu", thăm hỏi, động viên những hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

"Điểm nhấn trong phong trào là gắn với các mô hình: "Nụ cười xuất nhập cảnh", "Bục kiểm soát kiểu mẫu". Hội còn khuyến khích cán bộ, chiến sĩ học ngoại ngữ, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng giao tiếp. Qua đó, mỗi cán bộ không chỉ vững chuyên môn mà còn thân thiện, tận tâm trong phục vụ" - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chia sẻ.

"Nụ cười xuất nhập cảnh" luôn để lại sự thân thiện, quý mến trong lòng mỗi du khách.

Điều quan trọng là phong trào không dừng lại ở những đợt phát động, mà được thể hiện trong từng ca trực, từng vị trí công tác và từng việc làm hằng ngày. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, kỷ luật là nền tảng để hoàn thành nhiệm vụ, lòng trung thành là điểm tựa giữ vững bản lĩnh, còn gần dân là để mỗi người dân cảm nhận được sự bình yên và tin tưởng khi đến cửa khẩu quốc tế Nội Bài.

Những việc làm nhỏ, đọng lại tình cảm lớn ở cửa khẩu Quốc tế Nội Bài

Mỗi ngày tại sân bay Nội Bài, cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau: Những cụ già lần đầu đi máy bay, lúng túng khi làm thủ tục; những người mẹ một mình đưa con nhỏ xuất cảnh; hành khách khuyết tật cần hỗ trợ hay người nước ngoài gặp trở ngại vì bất đồng ngôn ngữ. Không ít hành khách vì lo lắng mà để quên hành lý, giấy tờ hoặc tài sản cá nhân. Trong những tình huống ấy, các nữ cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm, hướng dẫn và hỗ trợ hành khách giải quyết khó khăn theo đúng quy định.

Với Trung tá Hoàng Hải Vân, điều đọng lại không phải giá trị món tài sản tìm được, mà là ánh mắt nhẹ nhõm, nụ cười hạnh phúc của người nhận lại tài sản và sự giúp đỡ. Với người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật hay trẻ nhỏ lần đầu đi máy bay, đôi khi một lời hướng dẫn nhẹ nhàng, một sự hỗ trợ kịp thời cũng đủ giúp họ vơi bớt lo lắng. Các cán bộ, chiến sĩ thường nhắc nhau: "Hành khách có thể không nhớ tên người cán bộ đã giúp mình, nhưng họ sẽ nhớ mãi sự tử tế mà họ nhận được tại cửa khẩu Nội Bài".

"Hành khách có thể không nhớ tên người cán bộ đã giúp mình, nhưng họ sẽ nhớ mãi sự tử tế mà họ nhận được tại cửa khẩu Nội Bài".

Một câu chuyện khiến các nữ cán bộ, chiến sĩ đặc biệt xúc động là hoàn cảnh của chị Hầu Thị Mo, người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc và phải sống xa quê hương suốt 15 năm. Sau ngần ấy năm, điều chị mong mỏi nhất là được trở về quê nhà, thăm lại cha mẹ và những người thân yêu luôn đau đáu trong nỗi nhớ.

Thế nhưng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến chị không có đủ tiền thực hiện chuyến đi, biến mong ước tưởng chừng giản dị thành điều xa vời. Khi biết hoàn cảnh của chị, các chị em trong đơn vị đã quan tâm, sẻ chia, mong góp phần giúp chị có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình.

"Từ câu chuyện của chị Mo, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở Cửa khẩu Quốc tế Nội Bài hiểu rằng, với nhiều người, xuất nhập cảnh chỉ là một hành trình di chuyển. Nhưng với những số phận đặc biệt, đó còn là hành trình tìm lại gia đình, quê hương và những tháng năm đã mất. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm thực thi pháp luật, người chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại cửa khẩu còn cần biết lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong phạm vi trách nhiệm, khả năng của mình. Đôi khi, giúp một người trở về quê hương cũng là giúp họ tìm lại niềm tin và hạnh phúc" - Trung tá Hoàng Hải Vân, chia sẻ thêm.

Sự hỗ trợ kịp thời của mỗi cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ dù rất nhỏ, cũng đủ giúp hành khách bớt lo lắng trong chuyến đi.

Đưa phong trào đi vào chiều sâu bằng những việc làm cụ thể

Ghi nhận những đóng góp nổi bật của Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong thực hiện phong trào thi đua "Ba Nhất', Thượng tá Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng Ban phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, cho biết: Việc triển khai phong trào thi đua Ba Nhất tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an nói chung và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời gian qua có nhiều thuận lợi. Song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức với đơn vị.

Thuận lợi trước hết đến từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Đảng ủy Công an cửa khẩu Nội Bài, cùng tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, hội viên, cán bộ, chiến sĩ và sự nhiệt tình, sáng tạo của hội viên phụ nữ. Đặc thù môi trường công tác tại cửa khẩu quốc tế cũng tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện tiêu chí "Gần dân nhất".

Hằng ngày, hằng giờ, cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc với người dân và du khách quốc tế. Mỗi hành động đẹp, mỗi việc làm tử tế đều góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng. Từ thực tiễn công tác, đơn vị xác định những khó khăn, thách thức càng đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, giữ nghiêm kỷ luật và phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Hội viên phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong chuyến về nguồn, hỗ trợ người dân vùng cao.

"Thời gian tới, Hội Phụ nữ A08 sẽ tiếp tục đưa phong trào Ba Nhất đi vào chiều sâu bằng những phần việc cụ thể. Trọng tâm là xây dựng hình ảnh nữ chiến sĩ quản lý xuất nhập cảnh "Bản lĩnh - nhân văn - chuyên nghiệp - thân thiện - vì Nhân dân phục vụ", gắn với các công trình, phần việc "Nụ cười cửa khẩu", "Bục kiểm soát kiểu mẫu". Đồng thời, đẩy mạnh học tập ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống phục vụ người dân, hành khách ngày càng tốt hơn" - Trưởng Ban phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, khẳng định.