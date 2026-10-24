Phong trào thi đua 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' - nền tảng xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa con người Công an cách mạng trong lực lượng Công an xã Cát Tiên 2
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Chu Đức Luận
Đơn vị: Cán bộ Công an xã Cát Tiên 2
Xem chi tiết tại đây: Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” - nền tảng xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa con người Công an cách mạng trong lực lượng Công an xã Cát Tiên 2
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phong-trao-thi-dua-ba-nhat-ky-luat-nhat-trung-thanh-nhat-gan-dan-nhat-nen-tang-xay-dung-van-hoa-dang-van-hoa-con-nguoi-cong-an-cach-mang-trong-luc-luong-cong-an-xa-cat-tien-2-471019.html