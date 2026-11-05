Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”: Sẽ tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026

Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam, được Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số và Tạp chí Công Thương tổ chức thực hiện. Chương trình nhằm thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; khuyến khích phát hiện, đề xuất, ứng dụng và nhân rộng các sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngành Công Thương.

Hình ảnh tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” .

Cụ thể trong đó phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” hướng đến việc đưa tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực qua đó tạo thêm động lực phát huy nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Triển khai từ 01/01/2025 phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026.

Theo đó sẽ có 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu ( với cơ cấu 15 lĩnh vực KHCN & ĐMST; 15 lĩnh vực Chuyển đổi số) và 15 tập thể xuất sắc được trao Biểu trưng của Chương trình và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hiện nay, Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực mới, gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc, năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị trong ngành Công Thương

Phong trào hướng đến mục tiêu khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát hiện và nhân rộng các sáng kiến kỹ thuật, cải tiến quy trình lao động sản xuất; Đồng thời thúc đẩy các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất công nghiệp và thương mại.

Theo đó đối tượng tham gia chương trình là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương trên toàn quốc. Hội đồng sẽ xét chọn đánh giá hồ sơ sáng kiến theo 06 tiêu chí gồm: Tính mới và sáng tạo; Tính thực tiễn; Hiệu quả; Cách thức tổ chức và quản lý triển khai; Khả năng áp dụng; Khả năng nhân rộng.

Chi tiết chương trình, chi tiết thể lệ, cách thức tham gia xem tại đây