Đại biểu dự Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" trong giai đoạn 2021-2026 của tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự, chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên. Đặc biệt hội nghị có 100 đại biểu là đại diện nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn.

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" của Điện Biên trong 5 năm qua, đồng chí Trần Quý Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên, nêu rõ: 5 năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để cụ thể thành phong trào thi đua "nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" phù hợp với điều kiện cụ thể từng hội cơ sở, bảo đảm thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng các đại biểu nông dân tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP tiêu biểu do nông dân sản xuất. (Ảnh: LÊ LAN)

Có sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc của đông đảo hội viên nông dân, 5 năm qua, phong trào thi đua "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu tại 45 cơ sở hội, 888 chi hội với 90.820 hội viên. Mỗi năm có hơn 7.000 hộ nông dân đăng ký; cả giai đoạn có hơn 3.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (tăng hơn 500 hộ so với giai đoạn 2016-2021).

Từ các phong trào thi đua ở cơ sở, ngày càng có nhiều nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; ngày càng có thêm nhiều chi hội và tổ hội nông dân nghề nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp và tổ hợp tác. Nông dân trong tỉnh đã chủ động liên kết hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu địa phương.

Đồng chí Trần Quý Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi". (Ảnh: LÊ LAN)

Điểm nhấn có ý nghĩa đặc biệt là phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã chính thức trở thành Tiêu chí 3.8 (tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030). Điều đó khẳng định phong trào không còn là hoạt động riêng của tổ chức Hội, mà là thước đo của mỗi xã nông thôn mới.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi mà Hội nông dân toàn tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Mùa A Vảng, khẳng định: "Những kết quả của phong trào đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên trong thời gian".

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Mùa A Vảng cũng chỉ rõ một số tồn tại, khó khăn ảnh hưởng phong trào, như: quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ; liên kết chuỗi giá trị chưa thực sự bền vững; tình trạng được mùa mất giá, phá vỡ hợp đồng tiêu thụ vẫn còn; công nghệ cao, thương mại điện tử mới tập trung ở một số điển hình; hạ tầng, kho bãi, chế biến sâu chưa đồng bộ; cán bộ Hội cơ sở mỏng, nhiều nơi kiêm nhiệm chưa phát huy hết trí tuệ, tâm huyết cho phong trào.

Để phong trào thi đua của nông dân tiếp tục phát triển có chiều sâu, thực chất và hiệu quả cao hơn nữa trong giai đoạn 2026-2031, đồng chí Mùa A Vảng đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trong nông dân. Các cấp Hội phải làm cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân nhận thức sâu sắc rằng, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh. Tập trung xây dựng các hình thức tuyên truyền sinh động, biểu dương kịp thời các gương "Nông dân xuất sắc", "Nông dân triệu phú", tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đại biểu là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Điện Biên dự hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Hai là, vận động hỗ trợ hội viên, nông dân tích cực tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển xanh, thông minh và bền vững. Trong đó tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy nhằm nhân rộng các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, áp dụng quy trình canh tác an toàn. Gắn kết chặt chẽ việc hoàn thành Tiêu chí 3.8 về tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh giỏi với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ba là, đẩy mạnh hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa ứng dụng số vào quản lý, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Bốn là, phát huy vai trò của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi làm hạt nhân nòng cốt để thành lập, dẫn dắt các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. Củng cố mối liên kết chặt chẽ "4 nhà", tạo dựng niềm tin vững chắc giữa nông dân và doanh nghiệp trong việc cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, triệt để khắc phục tình trạng "được mùa mất giá".

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội, phối hợp tốt với các ngân hàng để tạo nguồn vốn ưu đãi, thiết thực tiếp sức cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất.

Ghi nhận thành tích, đóng góp của nông dân, các cấp Hội nông dân tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua "nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" 5 năm qua, nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân; Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 25 hội viên Nông dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.