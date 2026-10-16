Phong trào học tiếng Anh ở Trường Đào Duy Từ

Trường TPHT Đào Duy Từ đang là đối tác Bạch Kim của IDP Việt Nam – hạng mục cao nhất dành cho các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học trên toàn quốc.

Tại các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh của Trường THPT Đào Duy Từ, học sinh hào hứng trao đổi về những chủ đề gần gũi trong đời sống và học tập. Qua đó, các em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đồng thời tích lũy kinh nghiệm học ngoại ngữ. Bên cạnh đó, CLB MC - Hùng biện mang đến sân chơi bổ ích, giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại các sự kiện của Nhà trường.

Tại Trường THPT Đào Duy Từ, phong trào học tiếng Anh gắn với định hướng hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. Nhà trường chú trọng tăng cường giao tiếp bằng tiếng Anh trong giờ học, giúp học sinh hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên. Trong các tiết học chính khóa, giáo viên đồng hành, củng cố kiến thức ngữ pháp và rèn luyện toàn diện các kỹ năng cho học sinh.

Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, Nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa, talkshow, vận dụng phương pháp học tập hiện đại nhằm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả tiếp thu ngoại ngữ.

Thầy giáo Trần Mạnh Cường, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Nhà trường tổ chức các buổi vinh danh, khen thưởng học sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và hội thảo chuyên đề về IELTS, qua đó khích lệ tinh thần học tập, tạo động lực để các em không ngừng tiến bộ.

Thành viên Câu lạc bộ MC – Hùng biện dẫn chương trình bằng tiếng Anh tại các sự kiến lớn, nhỏ của nhà trường.

Phong trào học tiếng Anh còn tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hằng năm. Đặc biệt, năm học này, em Ngô Bá Thành, học sinh lớp 12P, được lựa chọn vào Đội tuyển của tỉnh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Năm lớp 11, em Thành đã thi vượt cấp và đạt giải Nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12; đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

Em Ngô Bá Thành chia sẻ: Môi trường học tiếng Anh tại Trường cùng sự đồng hành của các thầy, cô giáo đã tạo cho em niềm hứng khởi, giúp em thêm yêu thích môn học và có động lực chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Hướng tới mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị, Trường THPT Đào Duy Từ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Những kết quả đạt được góp phần tạo dựng hình ảnh một ngôi trường có phong trào học IELTS nổi bật của tỉnh.

Năm học 2025-2026, Nhà trường có 140 học sinh đạt chứng chỉ quốc tế IELTS; năm học 2026-2027, Trường có 26 lớp với trên 800 học sinh, các em đều đang theo học chương trình IELTS với mục tiêu đạt chứng chỉ từ 4.5 trở lên.

Với nền tảng được vun đắp từ hôm nay, học sinh Trường THPT Đào Duy Từ có thêm hành trang để tự tin bước vào giảng đường đại học, tiếp cận tri thức mới và mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp trong nước cũng như quốc tế.