Phụ nữ bản Bo Xanh, xã Mường Giôn tập luyện văn nghệ.

Diện mạo nông thôn xã Mường Giôn ngày càng khởi sắc với những ngôi nhà kiên cố, điểm trường khang trang và nhiều tuyến đường nội bản được bê tông hóa sạch đẹp. Đằng sau những đổi thay đó có đóng góp từ công tác dân vận ở cơ sở. Không triển khai dàn trải, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã chú trọng rà soát, lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện từng bản, từng nhóm đối tượng. Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; lồng ghép tuyên truyền qua các buổi họp bản, sinh hoạt chi hội, đồng thời hướng dẫn cách làm cụ thể để người dân hiểu, đồng thuận và tự nguyện tham gia.

Ông Bùi Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Giôn, cho biết: Xã hiện duy trì 11 mô hình “Dân vận khéo” trên 3 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh. Các mô hình đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở trong củng cố hệ thống chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mô hình Dân vận khéo “Câu lạc bộ văn nghệ liên thế hệ” tại bản Bo Xanh.

Trong lĩnh vực kinh tế, công tác dân vận tập trung vào thay đổi tư duy sản xuất, khuyến khích người dân khai thác hiệu quả đất đai, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp. Tại bản Chiềng Lề, gia đình bà Bạc Thị Hiền đã chuyển đổi hơn 1 ha đất nương từ trồng cây ngắn ngày sang trồng dứa, sa nhân, bưởi, xoài, kết hợp nuôi hơn 120 tổ ong lấy mật. Bà Hiền chia sẻ: Trước đây, gia đình chỉ trồng cây ngắn ngày nên thu nhập thấp, không ổn định. Được cán bộ thường xuyên đến nhà hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn cách chuyển đổi sản xuất, gia đình mạnh dạn đầu tư mô hình mới. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, các loại cây trồng, vật nuôi phát triển tốt, hiện mang lại thu nhập khoảng 150 - 160 triệu đồng/năm, tạo nguồn vốn để tiếp tục mở rộng sản xuất.

Tại các chi hội phụ nữ, phong trào được cụ thể hóa bằng những hoạt động gắn với xây dựng gia đình văn minh, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã hiện có 1.822 hội viên sinh hoạt tại 15 chi hội, duy trì 3 mô hình “Câu lạc bộ 5 không, 3 sạch” và “Câu lạc bộ văn nghệ liên thế hệ” tại bản Bo Xanh; “Vận động hội viên phụ nữ bảo vệ môi trường xã hội” tại bản Chiềng Lề. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, hội viên cùng tham gia vệ sinh đường bản, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, gìn giữ văn hóa truyền thống và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ xã Mường Giôn hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ số quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Bà Trần Thị An, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Giôn, cho biết: Các mô hình “Dân vận khéo” của Hội được xây dựng từ những vấn đề gần gũi với đời sống hằng ngày của phụ nữ. Qua đó, hội viên có điều kiện cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Cách làm phù hợp với nhiều lứa tuổi đã thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ở các bản và trường học, nhiều mô hình cũng được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, đối tượng như: “Nuôi lợn đen bản địa phát triển kinh tế” ở bản Huổi Ngà; “Trồng cây ăn quả trên đất dốc” ở bản Mấc Líu; “Tuyên truyền vận động học sinh thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình” ở Trường THPT Mường Giôn. Mỗi mô hình tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể, từ tạo sinh kế, nâng cao thu nhập đến nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống trong cộng đồng.

Những chuyển biến từ cơ sở góp phần tạo nên diện mạo mới cho xã Mường Giôn. Đến nay, toàn xã đã có 4 tuyến đường liên xã, 10 tuyến đường trục xã và 167 tuyến đường nội bản được cứng hóa; 98% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 30% hộ có nhà ở kiên cố. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,4%.

Hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” đang tiếp tục tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Giôn phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu đến năm 2030 nâng cao thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%, từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển.