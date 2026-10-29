Phong trào 'Dân vận khéo' ngày càng thực chất, hiệu quả

Người dân phấn khởi trải nghiệm nhà văn hóa hạnh phúc của phường Phúc Lợi (Ảnh LINH PHẠM)

Ngày 25/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới, theo hướng đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động.

Theo tinh thần của Chỉ thị số 10-CT/TU, phong trào thi đua “Dân vận khéo” không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, mà còn được xác định là một trong những phương thức quản trị xã hội hiện đại, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện nội dung, phương thức triển khai phong trào; phát huy hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, hạ tầng, chuyển đổi số; xây dựng văn hóa, người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Điểm nổi bật là công tác dân vận không dừng ở tuyên truyền chủ trương, mà đi thẳng vào giải quyết những vấn đề cụ thể. Cán bộ xuống tận địa bàn, trực tiếp đối thoại, lắng nghe, giải thích chính sách, tháo gỡ từng vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Khi người dân hiểu, tin và thấy quyền lợi được bảo đảm, sự đồng thuận được hình thành, tiến độ dự án cũng được đẩy nhanh.

Tại dự án cầu Tứ Liên ở phường Hồng Hà, địa phương đã tổ chức họp với hơn 500 hộ dân, công khai đầy đủ hồ sơ pháp lý dự án, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân nắm rõ. Trong quá trình triển khai, mọi kiến nghị đều được tiếp nhận, đối thoại và giải quyết kịp thời. Nhờ đó, phường đã bàn giao 100% diện tích cần giải phóng mặt bằng với hơn 293.821m², đáp ứng tiến độ thi công dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, thực tiễn triển khai dự án cho thấy, yếu tố quyết định không phải là các biện pháp hành chính mà chính là công tác dân vận. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu dự án, được đối thoại công khai và quyền lợi được bảo đảm thì sẽ sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền.

Tại xã Phượng Dực, để vận động người dân bàn giao mặt bằng, xã thành lập ba tổ tuyên truyền, vận động phụ trách từng địa bàn, với sự tham gia của cán bộ chủ chốt từ xã đến thôn. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cùng với tuyên truyền, vận động, cán bộ trực tiếp lấy ý kiến, giải thích chính sách, nắm bắt những băn khoăn của từng hộ. Một trong những kết quả nổi bật là dự án đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín với diện tích giải phóng mặt bằng hơn 4.945 m² đã được bàn giao mặt bằng trước tiến độ.

Không chỉ góp phần quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã chứng minh hiệu quả trong các lĩnh vực: xây dựng đô thị văn minh, hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Tại phường Tây Hồ, mô hình “Chạm QR-Khởi sự kinh doanh” trở thành điểm nhấn trong lĩnh vực cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Theo đó, xuất phát từ thực tế việc đăng ký hộ kinh doanh trước đây chủ yếu thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót, Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng mô hình lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Nhờ đó, đến nay 100% hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn đã được tiếp nhận trực tuyến, không còn kê khai bằng giấy.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, công tác vận động Nhân dân không dừng ở tuyên truyền một chiều, mà cần chuyển mạnh sang lắng nghe, đối thoại, tương tác và đồng hành. Trong bối cảnh Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải đi đôi với nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Ở nhiều địa bàn, “Dân vận khéo” cũng đang được cụ thể hóa bằng những phần việc gần gũi với đời sống dân cư: Phường Phúc Lợi xây dựng các “nhà văn hóa hạnh phúc”; ở phường Đống Đa, các tuyến ngõ, phố được chỉnh trang theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp; ở phường Tây Tựu, người dân tự nguyện hiến đất, góp kinh phí, ngày công để cùng hoàn thiện công trình đường giao thông. Đây chính là những việc, những hình ảnh tuyên truyền sinh động góp phần đưa phong trào “Dân vận khéo” của Thủ đô ngày càng thực chất, hiệu quả.