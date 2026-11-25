Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: MINH HÀ)

Tham dự hội nghị có: Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các thành viên Ban Chỉ đạo 1383 Học viện Quân y; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc học viện...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là số hóa tài liệu, trang bị thêm máy tính hay đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, mà trước hết là sự đổi mới toàn diện, sâu sắc về nhận thức, tư duy, phương pháp quản lý và phương thức làm việc trên nền tảng công nghệ số và dữ liệu số.

Để chuyển đổi số thành công, con người phải thực sự là trung tâm, là chủ thể và là động lực của quá trình chuyển đổi. Chính vì vậy, phong trào “Bình dân học vụ số” có ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo nền tảng để mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ từng bước làm chủ công nghệ, hình thành kỹ năng số, tư duy số và văn hóa số.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo đồng chí Trần Viết Tiến, chuyển đổi số là một quá trình liên tục, lâu dài, đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt, đồng bộ và sự tham gia của mọi tổ chức, mọi cá nhân. Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ phải thực sự trở thành một chủ thể tích cực trong quá trình chuyển đổi số của Học viện; biến việc học tập, ứng dụng công nghệ số thành nhu cầu tự thân, thói quen làm việc và nét đẹp văn hóa trong môi trường quân sự.

Giám đốc Học viện Quân y cho biết, trong 2 năm qua, với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ, toàn học viện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

Bước đầu, Học viện Quân y đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Tinh thần học tập, nâng cao tri thức và kỹ năng số được lan tỏa sâu rộng trong toàn học viện; nhiều mô hình, sáng kiến và ứng dụng công nghệ số từng bước được triển khai trong thực tiễn. Mô hình “Sư phạm thông minh”, hệ thống quản lý học tập trực tuyến, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nội bộ, bệnh án điện tử và các tiện ích khám, chữa bệnh thông minh đã góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người bệnh.

Những kết quả đó là tiền đề quan trọng để học viện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từng bước xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại.

Giám đốc Học viện Quân y đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất những kết quả đã đạt được; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn; Xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và những khâu đột phá trong thời gian tới.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong học viện.

Tại hội nghị, báo cáo và các ý kiến phát biểu đều thống nhất khẳng định: Qua 2 năm triển khai, phong trào “Bình dân học vụ số” tại Học viện Quân y đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ trong toàn học viện; phong trào từng bước đi vào nền nếp, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Năm 2025, học viện hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao; 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng số cơ bản, 100% học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo. Tổ chức tập huấn cho 1.600 cán bộ, nhân viên, hình thành mạng lưới gần 1.000 đại sứ số và lực lượng nòng cốt, phát huy hiệu quả các Tổ kỹ năng số, Tổ hỗ trợ số tại cơ sở.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai, nổi bật là mô hình “Sư phạm thông minh, lớp học thông minh, giảng viên số và học viên số”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học liệu số, thi trắc nghiệm trực tuyến, bệnh án điện tử và các nền tảng quản lý số.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hội thi, hội thảo, tọa đàm được tổ chức sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng văn hóa số. Nổi bật là phong trào đã từng bước chuyển từ phổ cập nhận thức, kiến thức, kỹ năng số sang chủ động ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh và quản lý, điều hành…

Kết luận hội nghị, Giám đốc Học viện Quân y yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; đưa kỹ năng số, việc sử dụng AI an toàn trở thành tiêu chí đánh giá năng lực thường xuyên và thói quen làm việc hằng ngày của mỗi quân nhân; nâng cấp đường truyền, hoàn thiện các nền tảng dùng chung để bảo đảm tính ổn định khi có số lượng lớn người dùng truy cập; nâng cao chất lượng y tế số và tiện ích từ Đề án 06 theo hướng khai thác tối đa hiệu quả của bệnh án điện tử…

Nhân dịp này, lãnh đạo Học viện Quân y đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” (2025-2026).