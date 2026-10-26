Phong trào Ba Nhất ở Công an xã Gò Nổi: Đường đến lòng dân

Cán bộ, nhân dân xã Gò Nổi đồng thuận cao trong việc cam kết xây dựng xã không ma túy.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào "Ba Nhất" trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Công an xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo mỗi bộ phận chủ động xây dựng các mô hình sát với đặc thù vùng miền, thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an cơ sở chủ động bám dân, sát dân, lắng nghe dân; từ đó, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng.

Điển hình, trong 9 tháng đầu năm, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện 17 buổi tuyên truyền tập trung tại 17 thôn, thu hút hơn 800 lượt người tham dự; tuyên truyền pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông tại 6 trường học với hơn 2.500 học sinh; tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 1.000 công nhân, lái xe. Đẩy mạnh tuyên truyền trên môi trường số, đơn vị đăng tải khoảng 2.500 tin, bài trên fanpage Công an xã, thu hút hơn 20.000 lượt tương tác theo báo cáo 6 tháng đầu năm.

Song song đó, Công an xã duy trì chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Em nuôi của Đoàn", hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng mỗi quý; tổ chức hoạt động phát cháo từ thiện, an sinh xã hội và các chương trình tình nguyện tại địa phương. Đơn vị thành lập đội hình hỗ trợ cấp căn cước cho người già yếu, người gặp khó khăn trong đi lại; hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, cài đặt và sử dụng VNeID. Đồng thời, phối hợp với nhà trường triển khai các mô hình như "Cổng trường ATGT"; đăng ký mô hình dân vận khéo "Liên kết xanh: Công an - Nhà trường đồng hành, thắp sáng niềm tin"…

Đáng chú ý, phong trào "Ba Nhất" của Công an xã Gò Nổi được triển khai gắn với việc xây dựng môi trường văn hóa Công an nhân dân, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và văn hóa ứng xử, trong đó Chi đoàn Công an xã Gò Nổi được trao Giải thưởng "Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2026, góp phần khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên.

Trong 9 tháng đầu năm, Công an xã Gò Nổi triển khai 209 lượt tuần tra, kiểm soát, với 1.254 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia. Trên lĩnh vực trật tự xã hội, báo cáo ghi nhận kết quả điều tra, khám phá 5/6 vụ, làm rõ 8 đối tượng, khởi tố 5 vụ với 8 bị can; phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 13 đối tượng đánh bạc trái phép; chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh nông thôn, không để tình hình phát sinh phức tạp, kéo dài…

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" hỗ trợ làm thủ tục hành chính cho người yếu thế.

Không để ma túy còn đất sống

Một trong những nhiệm vụ đặc biệt của Công an xã Gò Nổi là đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhìn chung, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn cơ bản được ngăn chặn và giải quyết hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm ANTT và cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Theo số liệu báo cáo 9 tháng, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ với 13 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; đồng thời, phát hiện, xử lý 20 vụ với 20 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Với quyết tâm không để ma túy có cơ hội len lỏi vào khu dân cư, Công an xã Gò Nổi tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai đồng loạt các chương trình hành động, thể hiện rõ tinh thần của phong trào thi đua "Ba Nhất" mà đơn vị đang thực hiện: chủ động nhất, quyết liệt nhất và gần dân nhất; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã Gò Nổi; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy và xây dựng mô hình "Thôn không ma túy, Trường học không ma túy" trên địa bàn xã. Qua đó, 100% ban nhân dân của 13 thôn và các trường học trên địa bàn tổ chức hoạt động phát động, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và ký cam kết xây dựng địa bàn, trường học không ma túy; hoàn thành trước ngày 20-9. Ban nhân dân các thôn tổ chức cho đại diện các hộ gia đình, tổ chức, cơ sở kinh doanh và các thành phần phù hợp trên địa bàn ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; chủ động quản lý, giáo dục con em, người thân; kịp thời phát hiện, thông báo cho Công an xã hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy… Các nội dung tuyên truyền được thực hiện ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế, tập trung vào các quy định pháp luật, tác hại của ma túy và dấu hiệu nhận biết người nghiện…

Tại các trường học, báo cáo viên phân tích tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; hướng dẫn nhận diện các loại ma túy phổ biến, ma túy mới và ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm có hình thức bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn, nhất là đối với thanh, thiếu niên. Đồng thời, làm rõ những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, hạnh phúc gia đình, an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững của địa phương…

Theo Thượng tá Trần Đình Vũ - Trưởng Công an xã Gò Nổi, việc triển khai phong trào "Ba Nhất" đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Các nhiệm vụ chính trị được giao đã tạo dấu ấn đậm nét, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an xã cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.