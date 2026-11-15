Phòng tránh ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến đường trọng điểm

Theo thông tin từ cơ quan quản lý giao thông, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, là tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội. Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp. Lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000-120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6-8 lần mức thiết kế ban đầu, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và khả năng lưu thông. Vào giờ cao điểm, khi lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện lớn.

Phương tiện lưu thông trên tuyến đường Vành đai 3 (Hà Nội).

Bên cạnh áp lực về lưu lượng, việc một số lái xe di chuyển chậm nhưng chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn thiếu quan sát hoặc không giữ khoảng cách an toàn cũng có thể cản trở dòng phương tiện, làm gia tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc dây chuyền. Tại những khu vực có không gian lưu thông hạn chế, phương tiện di chuyển với tốc độ không đồng đều hoặc việc chuyển làn, phanh gấp có thể gây ảnh hưởng đến cả dòng xe phía sau.

Để phòng ngừa tai nạn và hạn chế ùn tắc giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tốc độ cho phép. Khi lưu thông, cần giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển làn, bật tín hiệu báo hướng di chuyển và tránh phanh gấp hoặc chuyển làn liên tiếp khi dòng xe đông.

Đối với xe tải và các phương tiện có kích thước lớn, lái xe cần lựa chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, chú ý quan sát và chỉ chuyển làn khi bảo đảm điều kiện an toàn. Không điều khiển phương tiện di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở các phương tiện khác; không tùy tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp, trừ các trường hợp được phép theo quy định.

Khi xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ hoặc quay đầu xe gây cản trở giao thông. Trước khi đi vào đường trên cao, cầu vượt và các tuyến có lưu lượng lớn, lái xe cần chủ động kiểm tra tình trạng phương tiện, tìm hiểu phương án phân luồng và dự kiến thời gian di chuyển phù hợp.