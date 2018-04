Phong tỏa 754 lô đất ở Nha Trang liên quan đại án DAB

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa yêu cầu không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng 754 lô đất thuộc dự án khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang (Khánh Hòa) do liên quan vụ án tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Ngày 1-4, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) vừa có công văn tiếp tục đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh này không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng các lô đất thuộc gói 1 và gói 2 thuộc dự án khu đô thị Mỹ Gia, TP Nha Trang khi chưa có ý kiến của cơ quan điều tra. Theo đó, gói 1 có 17,9 ha với 588 lô liền kề, 36 lô biệt thự; gói 2 có 15.000 m2 với 130 lô liền kề, tổng cộng có 754 lô đất. Phần diện tích còn lại của gói 2 được chuyển nhượng theo quy định pháp luật. Trước đó, tháng 12-2017, C46 Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa với nội dung tương tự trên.

Theo C46 Bộ Công an, đề nghị trên liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) theo quyết định khởi tố vụ án ngày 9-12-2016 của C46 Bộ Công an.

Một góc khu đô thị Mỹ Gia. Ảnh: VT

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan, Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Vĩnh Thái thực hiện các nội dung đề nghị của C46 Bộ Công an. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có văn bản kèm danh mục các khu vực không được chuyển nhượng tại gói 1 và một phần gói 2 thuộc dự án khu đô thị Mỹ Gia, thông báo cho các bên liên quan được biết. Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi việc thực hiện không làm các thủ tục mua bán, chuyển nhượng các lô đất trên khi chưa có ý kiến của cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ án trên, được biết đến nay, C46 Bộ Công an đã khởi tố 22 bị can, trong đó có tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và hai nguyên phó tổng giám đốc của ngân hàng này. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng. Hiện C46 Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

TẤN LỘC