Phòng thủ dân sự:Không để bị động trước thiên tai

Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra các đơn vị trước mùa mưa bão.

Chuẩn bị bài bản, sẵn sàng ứng phó

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão hay áp thấp nhiệt đới, nhưng khô hạn, nắng nóng, xâm nhập mặn và dông lốc diễn biến gay gắt. Từ ngày 1/1 đến 12/7, toàn thành phố xảy ra 33 vụ cháy nhà, 9 vụ cháy rừng; có 9 người chết và 2 người mất tích trên biển. Chỉ trong hai ngày 25 và 26/6, mưa dông kèm lốc đã làm hư hại 33 nhà dân, một nhà văn hóa và một trường học tại xã Việt An.

Ở mỗi điểm nóng đều có mặt lực lượng vũ trang. Hơn 1.250 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng, cháy nhà; Bộ đội Biên phòng điều động 119 lượt người tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tổng đài 112 trực 24/24 giờ tiếp nhận 376 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ của nhân dân.

Hiệp đồng với các đơn vị quân đội trước mùa mưa bão.

Kết quả ấy đến từ quá trình chuẩn bị bài bản. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu rà soát hệ thống phương án với từng loại hình thiên tai. Địa điểm sơ tán, tuyến cơ động, khu vực tập kết lực lượng và phương án tiếp tế khi bị chia cắt được tính toán sát từng địa bàn.

Rút kinh nghiệm từ mùa mưa lũ năm 2025, thành phố xây dựng bản đồ vận hành phương tiện đường thủy. Trên đó ghi rõ tuyến ca nô có thể cơ động, vị trí hạ thủy, khu vực nước chảy xiết và các chướng ngại nguy hiểm. Tại những “rốn lũ” như phường Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, ca nô, áo phao, phao cứu sinh được bố trí sẵn, có thể sử dụng ngay khi có tình huống.

Ở các xã miền núi, lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu được tập kết trước tại các khu vực phù hợp. Các đội xung kích được phân công phụ trách từng địa bàn, từng tuyến, quyết tâm không để người dân thiếu đói, thiếu rét khi giao thông bị chia cắt.

Kho vật chất phòng chống lụt bão.

Khi mưa lớn đầu mùa diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nâng mức trực sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên tăng cường. Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, mục tiêu của những bước chuẩn bị này là để lực lượng, phương tiện có thể cơ động ngay, không bị động, bất ngờ khi thiên tai xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa cho gần 300 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và lực lượng nòng cốt ở các địa bàn thường xuyên ngập lụt. Anh Phan Trọng Lâm, Thôn đội trưởng thôn Phú Bình, xã Phú Thuận cho biết, sau khóa học, kỹ năng tiếp tục được truyền lại trong các tổ, đội phòng chống thiên tai của thôn.

Tình huống diễn tập phòng thủ dân sự tại xã Thăng Điền.

Giữ vững thế trận phòng thủ dân sự

Cuối tháng 9, nhiều địa phương đưa tình huống thực tế vào tập huấn. Tại bến cầu Hà Tân, xã Thượng Đức, 153 người thực hành cứu người khi đuối nước, lật thuyền, lũ chia cắt khu dân cư. Xã Thăng Điền tập huấn cho 200 người với tình huống giả định mưa 250-350mm, 40 ngôi nhà ngập sâu.

Ngay từ đầu tháng 9, các địa phương cũng đã tiến hành hiệp đồng tại thực địa với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, thống nhất lực lượng, phương tiện và cơ chế chỉ huy theo từng cấp độ rủi ro thiên tai.

Tình huống diễn tập phòng thủ dân sự tại xã Thượng Đức.

Thành phố đã tham mưu quy hoạch thao trường huấn luyện tại xã Quế Sơn Trung, xây dựng 3 bãi tập kết phòng chống thiên tai và mua sắm mô tô nước, xuồng, máy đẩy, thiết bị bay không người lái. UAV được chuẩn bị để trinh sát từ trên cao, xác định vùng ngập sâu, điểm sạt lở và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Kiểm tra tại xã Hùng Sơn ngày 23/9, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu rà soát kỹ các khu vực xung yếu. Lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán phải được xác định cụ thể, sẵn sàng triển khai khi có mưa lớn; tuyệt đối không để bị động khi xảy ra sạt lở, lũ quét. Mọi hoạt động cứu nạn, cứu hộ phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu.

Vật chất phòng chống lụt bão luôn sẵn sàng.

Tại hội nghị giao ban quý III vừa qua, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình, xử lý tình huống ngay từ cơ sở; rà soát phương án, lực lượng, phương tiện và công tác phối hợp, sẵn sàng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Từ tấm bản đồ phương án, chiếc ca nô trực sẵn đến những điểm dự trữ lương thực ở vùng cao, tất cả cùng hướng về một mục tiêu: chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Mùa mưa bão không chờ ai chuẩn bị xong mới đến và chính sự chuẩn bị từ sớm, từ xa là thước đo vững chắc nhất của thế trận phòng thủ dân sự.