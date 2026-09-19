Phòng thay đồ tuyển Anh quay lưng với Tuchel?

Theo The Telegraph, huấn luyện viên Tuchel đang đối mặt với bài toán nan giải trong việc giành lại sự tin tưởng từ các tuyển thủ Anh sau hàng loạt rạn nứt phát sinh từ thất bại tại bán kết World Cup 2026 (thua Argentina với tỷ số 1-2).

Nguồn tin nội bộ tiết lộ nhiều trụ cột bất mãn với các quyết định chiến thuật của chiến lược gia người Đức trong 30 phút cuối trận thua Argentina, đồng thời thất vọng khi ông không thẳng thắn nhận trách nhiệm.

Làn sóng hoài nghi về năng lực tối ưu hóa nhân sự của nhà cầm quân 53 tuổi ngày càng dâng cao. Không khí căng thẳng thêm trầm trọng sau tuyên bố gây tranh cãi của Tuchel rằng lối chơi kiểm soát bóng "không nằm trong ADN của bóng đá Anh".

Bất chấp làn sóng chỉ trích ngầm, Tuchel khẳng định phần lớn người hâm mộ đã vượt qua thất bại và bản thân chưa gặp phải bất kỳ phản ứng tiêu cực nào kể từ khi trở lại xứ sở sương mù.

Chiến lược gia người Đức mới đây cũng tiết lộ thêm rằng giới lãnh đạo Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) bảo đảm tương lai cho ông từ cuộc chạm trán với Mexico, bất kể kết quả cuối cùng ra sao.

Dẫu vậy, nội bộ "Tam Sư" vẫn chưa hết dậy sóng. Huấn luyện viên Tuchel hứa hẹn còn nhiều việc phải làm nếu muốn các cầu thủ toàn tâm ủng hộ ông một lần nữa.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.