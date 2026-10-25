Phòng thay đồ Man Utd khiến các ứng viên HLV e ngại sau phát ngôn của Fernandes và Martinez

Manchester United đang trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời HLV Michael Carrick. Đội chủ sân Old Trafford mới giành được hai chiến thắng ở mùa giải này và hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Tình hình càng trở nên căng thẳng sau thất bại 1-4 trước Como tại đấu trường châu Âu giữa tuần, khiến Man Utd rơi xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng.

Kết quả đáng thất vọng này làm gia tăng những đồn đoán về khả năng Carrick bị sa thải.

Bruno Fernandes chỉ trích chiến thuật của đội sau trận thua trước Como. Ảnh: Shutterstock Editorial

Theo The Telegraph, một số ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế HLV trưởng Man Utd đã bày tỏ lo ngại về tình hình phòng thay đồ của đội bóng.

Đặc biệt, những phát ngôn công khai của Bruno Fernandes và Lisandro Martinez sau các thất bại trước Atletico Madrid và Como được cho là đã khiến cuộc khủng hoảng thêm nghiêm trọng.

Martinez từng chỉ trích ban lãnh đạo về hoạt động chuyển nhượng mùa hè, trong khi đội trưởng Fernandes công khai bày tỏ sự không hài lòng với chiến thuật của Carrick sau trận thua Como.

Lisandro Martinez chỉ trích gay gắt ban giám đốc của Manchester United về kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nguồn: X @primevideosport

Các nguồn tin cho biết những ứng viên đang cân nhắc công việc tại Old Trafford lo ngại về tình trạng thiếu kiểm soát trong phòng thay đồ.

Một người được xem là ứng viên thay thế Carrick nhận định các cầu thủ Man Utd đang "nói quá nhiều" và nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục tính kỷ luật cũng như sự tôn trọng trong đội bóng.

Tuy nhiên, thủ môn Senne Lammens khẳng định nội bộ đội bóng vẫn đoàn kết bất chấp những tranh cãi gần đây. Chia sẻ với Sky Sports, anh thừa nhận sự thất vọng sau các trận thua đôi khi khiến cầu thủ đưa ra những phát ngôn không phản ánh chính xác suy nghĩ của mình.

Thủ thành người Bỉ cũng khẳng định toàn đội, từ cầu thủ, ban huấn luyện đến ban lãnh đạo, vẫn đoàn kết và ủng hộ Carrick. Anh nhấn mạnh mọi thành viên đều nhận thức được trách nhiệm cải thiện thành tích.

Michael Carrick đang chịu áp lực rất lớn tại câu lạc bộ . Ảnh: Getty

Trong khi đó, Antonio Conte, Julian Nagelsmann, Eddie Howe và Fabian Hurzeler đang được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng thay thế Carrick.

Nagelsmann đã rời đội tuyển Đức sau màn trình diễn thất vọng tại World Cup 2026, trong khi Howe chia tay Newcastle vào mùa hè sau 5 năm gắn bó. Nhà cầm quân người Anh từng giúp Newcastle hai lần giành vé dự Champions League và vô địch Cúp Liên đoàn.

Julian Nagelsmann là một trong những ứng cử viên thay thế Carrick. Ảnh: Alamy

Conte cũng được cho là đang tự do sau khi rời Napoli hồi tháng 6. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy mới đây đã bác bỏ những đồn đoán về khả năng sớm trở lại công việc huấn luyện.

Giữa lúc tương lai Carrick ngày càng bất ổn, những vấn đề trong phòng thay đồ có nguy cơ trở thành trở ngại lớn đối với Man Utd trong nỗ lực tìm kiếm một HLV mới.