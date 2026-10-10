'Phong thanh' về cuộc gặp cấp cao Nga - Mỹ tại Hội nghị APEC

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm vào ngày 9/10. (Nguồn: The Star)

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đều bày tỏ quan tâm tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm hôm 9/10.

Trao đổi với báo giới, ông Ushakov chia sẻ: “Tất cả chúng ta đều biết rằng một sự kiện quốc tế quan trọng sắp diễn ra ở Trung Quốc - đó là Hội nghị cấp cao APEC. Ít nhất vào thời điểm hiện tại, có thể nói rằng cả hai nhà lãnh đạo - Nga và Mỹ - đều quan tâm đến việc tham dự sự kiện này”.

Hội nghị APEC sẽ diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, từ ngày 18-19/11.

(theo AFP, TASS)