Phong thanh tin Tổng thống Nga đề xuất hội nghị thượng đỉnh ba bên với Mỹ, Trung Quốc về Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Anadolu)

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Nga cho hay, đề xuất được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 9/10. Bài báo cho hay, cuộc điện đàm này cũng đưa đến một thỏa thuận về việc Mỹ mua nhiên liệu diesel của Nga và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán sản phẩm này trên thị trường toàn cầu.

Cựu sĩ quan tình báo Nga này cho biết, ông Putin từng nhiều lần đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với ông Trump và ông Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các bên đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp. Ông cho biết hiện chưa có sự thống nhất rõ ràng về việc tổ chức hội nghị cũng như chương trình nghị sự, song cả ba bên đều thừa nhận khả năng cuộc gặp có thể diễn ra.

Theo cựu sĩ quan tình báo Nga, ông Putin có những mục tiêu tham vọng, dù có thể khó thực hiện, đối với cơ chế ba bên này. Nhà lãnh đạo Nga được cho là hình dung hội nghị có thể trở thành một “Yalta thứ hai”, phân chia thế giới thành các vùng ảnh hưởng.

Về phía Mỹ, một quan chức cấp cao nước này cho biết, ông Trump chưa chấp thuận đề xuất, nhưng có thể cân nhắc ý tưởng này trong bối cảnh muốn thực hiện cam kết chấm dứt xung đột Ukraine. Hôm 16/10, Tổng thống Trump cũng đình chỉ việc thực thi các biện pháp trừng phạt Nga theo một dự luật lưỡng đảng mà ông ký ban hành tháng trước.

Theo những người am hiểu các cuộc thảo luận, Điện Kremlin đề xuất tổ chức hội nghị bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Các quan chức Nga đã chuyển đề xuất tới Bắc Kinh qua các kênh ngoại giao. Theo những nguồn tin nắm được các cuộc trao đổi gần đây giữa Nga và Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết sẽ không phản đối nếu ông Trump đồng ý tham dự.

Tuy nhiên, một số người am hiểu các cuộc thảo luận cho biết, giới chức Trung Quốc lo ngại vấn đề địa chính trị này có thể làm lu mờ mục tiêu của Bắc Kinh tại hội nghị APEC, nơi nước chủ nhà muốn nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong khu vực.