Phong thanh một kế hoạch 'ngắn nhưng dữ dội' của Mỹ vào ngày 4/11

Không loại trừ khả năng Mỹ tấn công Iran ngay sau bầu cử giữa kỳ. (Nguồn: ABC News)

Kênh MS NOW dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo đó, chính quyền Mỹ đã thông báo với một số quốc gia vùng Vịnh rằng họ nên chuẩn bị cho “một đợt tấn công ngắn nhưng dữ dội, có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 4/11”.

Các đồng minh của Washington tại vùng Vịnh được cho là đang nỗ lực hạ nhiệt tình hình, do lo ngại Iran sẽ trả đũa nếu các cuộc tấn công tái diễn.

Một quan chức trong khu vực nhận định, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một số quốc gia vùng Vịnh phản đối việc quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ trên lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên ngày 30/10, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran muốn “đàm phán”, trong bối cảnh xung đột đã kéo dài sang tháng thứ 8.

“Họ muốn đàm phán. Họ liên tục đề cập đến chuyện đó”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran đang gặp khó khăn trong việc chi trả cho các lực lượng an ninh khi xung đột tiếp diễn.

“Họ đang rơi vào tình thế vô cùng khó khăn”, ông Trump nhận định.

Tổng thống Trump cho rằng xung đột Iran hiện nay “không giống như một cuộc chiến thông thường”, đồng thời nói Washington chỉ phải chi ra “một khoản tiền rất nhỏ, nếu xét trên tương quan chung”.

Ông cũng bảo vệ chi phí dành cho chiến dịch của Mỹ, khẳng định số tiền này được sử dụng “nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân”.

Về phía Iran, Tehran khẳng định Washington phải đáp ứng 7 điều kiện do nước này đưa ra, đồng thời nhấn mạnh mọi quan điểm đi ngược lại lập trường cuối cùng của Iran đều không thể chấp nhận.

Tháng trước, Iran đã thông qua Qatar đề xuất kế hoạch 7 ngày. Theo đó, Tehran cam kết mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán hạt nhân trong vòng một tuần nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động bán dầu mỏ của nước này và thúc đẩy lệnh ngừng bắn trên mọi mặt trận.

(theo TASS)