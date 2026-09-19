Phòng Tham mưu Công an TPHCM tổ chức về nguồn, tri ân các thế hệ anh hùng

Tham gia chương trình có tập thể Lãnh đạo, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu Công an Thành phố.

Tập thể lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Phòng Tham mưu Công an TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Tượng đài và Nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của người nữ anh hùng quê hương Đất Đỏ. Cuộc đời và tinh thần bất khuất của Anh hùng Võ Thị Sáu đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sự hy sinh cao cả của tuổi trẻ Việt Nam. Trước anh linh người nữ anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu nguyện tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tập thể Phòng Tham mưu Công an TPHCM thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Minh Đạm

Tập thể lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Phòng Tham mưu Công an TPHCM chụp ảnh lưu niệm tại Khu căn cứ cách mạng Minh Đạm

Tiếp nối hành trình về nguồn, đoàn đến Khu di tích lịch sử Minh Đạm - địa danh lịch sử gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường của quân và dân địa phương trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ được tìm hiểu thêm về lịch sử đấu tranh cách mạng, những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ đi trước trong điều kiện chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt.

Mỗi địa danh, mỗi câu chuyện lịch sử trong hành trình về nguồn là một bài học sinh động về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Đối với cán bộ, chiến sĩ Phòng tham mưu Công an Thành phố, chuyến về nguồn không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là cơ hội để mỗi người “tự soi, tự rèn”, tiếp tục nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ. Phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố. Chương trình cũng là dịp tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; tiếp thêm động lực để tập thể Phòng Tham mưu tiếp tục phát huy tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hành trình về nguồn tại Đất Đỏ - Minh Đạm khép lại nhưng những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và bài học về sự hy sinh, cống hiến tiếp tục được lan tỏa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đó là nguồn động lực để tập thể Phòng Tham mưu Công an Thành phố tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.