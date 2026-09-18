Phong Thái phát động 'hiến đất mở đường', thực hiện nếp sống văn minh

Đại diện các tổ dân phố, người cao tuổi ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh.

Thời gian qua, phong trào “Hiến đất mở đường” trên địa bàn phường Phong Thái đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông. Từ sự đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường được chỉnh trang, mở rộng, góp phần thuận lợi cho đi lại, từng bước thay đổi diện mạo khu dân cư.

Giai đoạn 2026 - 2030, MTTQ phường tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, đồng hành cùng địa phương thực hiện các công trình, dự án giao thông.

Dịp này, ông Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ dân phố tiếp tục bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện. Trong đó, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín; vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, tạo mặt bằng mở rộng đường giao thông, góp phần hoàn thiện hạ tầng, xây dựng Phong Thái ngày càng văn minh.

Cùng với đó, phường triển khai thực hiện nếp sống văn minh, vận động các gia đình tổ chức tang lễ trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp truyền thống; thời gian tang lễ không quá 72 giờ, từng bước hạn chế hủ tục, mê tín và những hình thức không còn phù hợp.

Tại lễ phát động, đại diện Tổng Công ty CP Hợp Lực giới thiệu các hình thức hỏa táng, mai táng và mô hình nghĩa trang hiện đại tại Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế, giúp người dân có thêm thông tin lựa chọn hình thức mai táng phù hợp, góp phần bảo vệ môi trường.