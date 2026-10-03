Phòng tắm nhanh bẩn dù dọn thường xuyên, nguyên nhân có thể nằm ở 5 thói quen hàng ngày

Phòng tắm là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước và có độ ẩm cao. Nếu không được thông thoáng, các bề mặt dễ lưu lại nước, cặn khoáng, xà phòng và bụi bẩn. Những thứ tưởng như rất nhỏ, nếu không được xử lý sớm, có thể tích tụ thành các vết bám khó làm sạch.

Không phải lúc nào muốn phòng tắm sạch lâu cũng cần tăng tần suất tổng vệ sinh. Thay đổi một vài thói quen sau khi sử dụng có thể giúp giảm đáng kể lượng cặn bẩn tích tụ.

Để khăn ướt và thảm tắm dưới sàn

Sau khi tắm, nhiều người tiện tay để khăn tắm hoặc thảm lau chân ẩm trên sàn. Trong không gian kín và thông gió kém, những món đồ này có thể mất nhiều thời gian để khô hoàn toàn, từ đó dễ xuất hiện mùi ẩm khó chịu.

Khăn và thảm cũng có thể lưu giữ tế bào da, bụi bẩn và nước trong thời gian dài nếu không được giặt, phơi đúng cách.

Sau khi sử dụng, nên treo khăn lên móc hoặc thanh treo để tăng diện tích tiếp xúc với không khí. Thảm tắm cũng nên được dựng hoặc treo ở nơi thoáng để khô nhanh thay vì để cuộn hoặc nằm phẳng trên sàn.

Nếu khăn có mùi ẩm, lâu khô hoặc đã sử dụng trong thời gian dài, nên giặt và thay mới phù hợp thay vì chỉ dùng nước xả để át mùi.

Bỏ qua những vệt nước quanh bồn rửa

Nước bắn ra quanh bồn rửa sau khi đánh răng, rửa mặt thường bị bỏ qua vì chỉ vài phút sau có thể tự khô. Tuy nhiên, nước sinh hoạt có chứa các khoáng chất hòa tan. Khi nước bay hơi, một phần khoáng chất có thể để lại những đốm hoặc vệt cặn trên vòi nước, mặt bàn và các bề mặt xung quanh.

Nếu để tích tụ lâu ngày, cặn sẽ khó lau hơn và có thể khiến khu vực bồn rửa trông xỉn màu.

Một chiếc khăn mềm đặt ngay gần bồn rửa có thể giúp xử lý những vệt nước này chỉ trong vài giây. Không cần lau toàn bộ phòng tắm sau mỗi lần sử dụng, chỉ cần chú ý những vị trí thường xuyên bị bắn nước.

Dùng một khăn lau tay trong nhiều ngày

Khăn lau tay thường được sử dụng liên tục trong ngày, đặc biệt nếu cả gia đình cùng dùng một chiếc. Nếu khăn không có đủ thời gian để khô giữa các lần sử dụng, vải có thể giữ ẩm lâu và xuất hiện mùi khó chịu.

Để hạn chế tình trạng này, nên treo khăn ở nơi thông thoáng thay vì để chúng bị vo lại trên móc. Gia đình đông người có thể sử dụng khăn riêng hoặc chuẩn bị nhiều khăn để thay luân phiên.

Tần suất thay khăn không nhất thiết phải giống nhau ở mọi gia đình. Nếu khăn thường xuyên ẩm, có mùi hoặc bị bẩn, nên thay và giặt sớm hơn thay vì cố sử dụng đến hết tuần.

Xịt mỹ phẩm, keo tóc ngay cạnh bồn rửa

Phòng tắm thường được tận dụng làm nơi trang điểm hoặc tạo kiểu tóc. Tuy nhiên, keo xịt tóc, dầu gội khô, một số loại xịt dưỡng và mỹ phẩm dạng phun có thể để lại một lớp cặn mỏng trên bề mặt xung quanh.

Khi kết hợp với bụi, tóc rụng hoặc hơi ẩm, lớp cặn này có thể khiến mặt bàn, sàn hoặc vách kính nhanh bám bẩn và khó lau hơn.

Nếu thường xuyên sử dụng các sản phẩm dạng xịt trong phòng tắm, nên hạn chế xịt trực tiếp gần các bề mặt dễ bám cặn. Sau khi sử dụng, có thể dùng khăn ẩm lau nhanh khu vực xung quanh, đặc biệt là mặt bàn và gương.

Không tráng sạch bồn rửa, vòi sen sau khi dùng

Kem đánh răng, xà phòng, dầu gội và tóc rụng là những thứ rất dễ sót lại sau mỗi lần sử dụng. Nếu để chúng tự khô, cặn có thể bám chặt vào bồn rửa, sàn tắm hoặc quanh miệng cống.

Sau khi sử dụng bồn rửa, chỉ cần xả sạch phần bọt và cặn còn lại. Với khu vực tắm, có thể tráng nhanh những vị trí có nhiều xà phòng hoặc tóc. Nếu có vách kính, dùng cây gạt nước để loại bỏ nước đọng cũng giúp giảm các vệt cặn khi nước khô.

Tóc rụng quanh miệng cống nên được lấy ra thường xuyên thay vì để tích tụ, bởi đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nước thoát chậm và phòng tắm dễ có mùi.

Phòng tắm khó duy trì sạch sẽ nếu chỉ trông chờ vào một buổi tổng vệ sinh mỗi tuần. Nước đọng, khăn ẩm, tóc và cặn xà phòng đều dễ tích tụ nếu không được xử lý từ sớm.

Những việc mất chưa đến vài phút như treo khăn cho khô, lau vệt nước quanh bồn rửa, tráng sạch cặn xà phòng và gạt nước trên vách kính có thể giúp giảm đáng kể lượng bụi bẩn phải xử lý sau này.

Giữ phòng tắm sạch lâu không nhất thiết phải dọn dẹp nhiều hơn. Quan trọng là tạo thói quen xử lý những nguồn gây bẩn ngay sau khi sử dụng, đồng thời duy trì thông gió và làm khô không gian càng nhanh càng tốt.