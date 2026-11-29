Tối 28/11, chúng tôi có dịp cùng Tổ công tác của Công an P.Vũng Tàu do Trung tá Hoàng Văn Hiển chỉ huy, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường khu vực Tháp Tam Thắng; bãi Trước (bãi Tầm Dương), bãi Sau (bãi Thùy Vân), bãi Dâu (bãi Vũng Mây)… nhằm kịp thời phát hiện, trấn áp, bắt giữ các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trên đường phố như: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, vận chuyển hàng hóa không hoá đơn chứng từ… Đối tượng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn (xe không rõ nguồn gốc, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, không gắn biển kiểm soát, thay đổi kết cấu, di chuyển tốc độ cao, tu tập đua xe trái phép,…); điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma tuý hoặc chất kích thích mạnh khác;…

Thời gian tuần tra được chia làm 4 ca, từ 21 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Đúng 21 giờ tối 28/11, Trung tá Thân Thị Thanh Hương - Phó Trưởng Công an P.Vũng Tàu triển khai Kế hoạch tuần tra, kiểm soát đến tổ công tác gồm các lực lượng Cảnh sát trật tự, an ninh, giao thông và an ninh cơ sở…

Sau khi nghe Trung tá Thân Thị Thanh Hương - Phó Trưởng Công an P.Vũng Tàu quán triệt các nội dung của kế hoạch. Trung tá Hoàng Văn Hiển - cán bộ Công an phường được chỉ định làm Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát.

Trung tá Hoàng Văn Hiển giao nhiệm vụ đến từng anh em trong tổ công tác trước khi xuất quân.

Tổ công tác chỉnh đốn trang phục, giúp nhau trang bị công cụ hỗ trợ trước khi nhận nhiệm vụ

Đúng 21 giờ 15 phút sau khi chỉnh đốn đội hình, Tổ công tác bắt đầu xuất phát...

Địa điểm đến là Bãi Sau, nơi có rất đông người dân và du khách vui chơi.

Tại đây, Trung tá Hoàng Văn Hiển chỉ đạo Tổ tuần tra qua bộ đàm, ngoài việc chỉ đạo sát sao tổ công tác bảo đảm an ninh, an toàn trật tự giao thông, anh liên tục nhắc nhở anh em nhiệt tình hỗ trợ người dân và du khách trong việc đi lại, vui chơi

Thiếu tá Trần Văn Đông - cán bộ Công an phường hướng dẫn người đi bộ, điều tiết giao thông lúc cao điểm

Thiếu tá Đỗ Thanh Lam hỗ trợ một du khách đặt xe qua app

Thiếu tá Phan Minh Hiền chỉ dẫn một du khách khi hỏi địa điểm cần đến

Sau khi chốt chặn, kiểm soát, hỗ trợ giúp đỡ người dân và du khách tại khu vực Bãi Sau. Tổ công tác tiếp tục di chuyển đến Bãi Trước và Tháp Tam Thắng

Trên đường tuần tra, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp người điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm, như: Chạy quá tốc độ, nẹt pô... Ngay lập tức tổ công tác ra lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng vi phạm như: Xe không có giấy tờ hợp lệ, xe độ chế trái quy định và nhiều trường hợp không có giấy tờ tùy thân. Tất cả các trường hợp này sau đó được đưa về trụ sở Công an phường để tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định

Sau khi đi tuần một vòng khoảng 14km quanh khu vực giáp biển, Tổ công tác tiếp tục chốt chặn ở những nơi vắng vẻ, ít người qua lại nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân

Khi màn đêm buông xuống, người dân đã chìm vào giấc ngủ nhưng tổ công tác vẫn âm thầm tuần tra, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thành phố biển

Đại úy Đỗ Vũ Quang luôn hướng mắt dõi theo nhất cử nhất động ngoài đường khi thực hiện nhiệm vụ

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn - Trưởng Công an P.Vũng Tàu cho biết: "Định kỳ hằng ngày, hàng tuần Công an P.Vũng Tàu đều có kế hoạch công tác cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ. Bảo đảm đúng quy trình, quy định; Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật và ngành quy định. Nhằm ổn định an ninh trật tự trên đại bàn phường, với phương châm “Phường Vũng Tàu là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch trong và ngoài nước khi đến thành phố biển”.