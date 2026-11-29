Phóng sự ảnh: Theo chân Công an phường Vũng Tàu xuyên đêm tuần tra, giữ bình yên phố biển
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CATP, của Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh về việc kiện toàn, bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; Công an P.Vũng Tàu xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát đồng bộ, thống nhất, khép kín địa bàn cơ sở; kịp thời, trách nhiệm, quyết liệt trao đổi thông tin, phối hợp truy xét, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Tối 28/11, chúng tôi có dịp cùng Tổ công tác của Công an P.Vũng Tàu do Trung tá Hoàng Văn Hiển chỉ huy, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường khu vực Tháp Tam Thắng; bãi Trước (bãi Tầm Dương), bãi Sau (bãi Thùy Vân), bãi Dâu (bãi Vũng Mây)… nhằm kịp thời phát hiện, trấn áp, bắt giữ các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật trên đường phố như: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, vận chuyển hàng hóa không hoá đơn chứng từ… Đối tượng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn (xe không rõ nguồn gốc, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng, không gắn biển kiểm soát, thay đổi kết cấu, di chuyển tốc độ cao, tu tập đua xe trái phép,…); điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma tuý hoặc chất kích thích mạnh khác;…
Thời gian tuần tra được chia làm 4 ca, từ 21 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.
Thượng tá Phạm Quốc Tuấn - Trưởng Công an P.Vũng Tàu cho biết: "Định kỳ hằng ngày, hàng tuần Công an P.Vũng Tàu đều có kế hoạch công tác cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ. Bảo đảm đúng quy trình, quy định; Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật và ngành quy định. Nhằm ổn định an ninh trật tự trên đại bàn phường, với phương châm “Phường Vũng Tàu là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch trong và ngoài nước khi đến thành phố biển”.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/phong-su-anh/theo-chan-cong-an-phuong-vung-tau-xuyen-dem-tuan-tra-giu-binh-yen-pho-bien_200555.html