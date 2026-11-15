Phóng sự ảnh: Nhịp cầu nối lòng dân

Trong 96 năm qua, MTTQ Việt Nam đã đảm nhận vai trò cầu nối, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động đoàn kết, nghĩa tình. Mỗi việc làm thiết thực, mỗi nghĩa cử sẻ chia đều góp thêm một nhịp cầu nối lòng dân. Đó là mái nhà Đại đoàn kết được trao đến người đang cần; là những phần quà nghĩa tình dành cho gia đình chính sách, người yếu thế; là những bàn tay cùng chung sức dựng xây khu dân cư ngày càng khang trang, nghĩa tình. Những hoạt động thiết thực và sự chia sẻ trong cộng đồng đã góp phần tăng cường sự gắn kết với người dân.

Ở cấp cơ sở, cán bộ Mặt trận thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến chính quyền; cùng người dân bàn bạc giải quyết các vấn đề tại khu dân cư. Qua những cuộc vận động, những công trình dân sinh đến các hoạt động giao lưu văn hóa, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu trồng cây thực hiện "Vườn cây Đại đoàn kết" tại Đặc khu Côn Đảo

Người dân khó khăn ở khu phố 22, phường Bình Đông nhận phần quà chăm lo từ cán bộ ﻿Mặt trận khu phố

Người dân khu phố 13, phường Bình Thạnh nêu ý kiến, giải pháp về các công trình ở khu dân cư tại ﻿Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cán bộ Mặt trận phường Bình Thạnh lắng nghe ý kiến người dân tại chương trình "Cà phê sáng ﻿Đại đoàn kết"

Người dân, thanh thiếu nhi khu phố 22, phường Bình Đông chung tay cải tạo công viên tại địa chỉ 3359A Phạm Thế Hiển

Cán bộ Mặt trận và người dân khu phố 13, phường Gia Định dùng "Bữa cơm Đại đoàn kết" để thắt chặt tình làng nghĩa xóm