[Phóng sự ảnh] Người dân Hà Nội phấn khởi đợi đường vành đai 2,5 về đích

Người dân chụp ảnh đường vành đai 2,5 Hà Nội trước giờ thông xe kỹ thuật. Ảnh: Song Hoàng.

Dự án đường Vành đai 2,5 Hà Nội có tổng chiều dài 19,41km, quy mô mặt cắt ngang từ 40m đến 50m, trải dài theo hướng tuyến Lĩnh Nam -Kim Đồng - Định Công - Nguyễn Trãi - Yên Hòa - Xuân Đỉnh - Phú Thượng.

Sau thời gian dài gặp trở ngại về mặt bằng, đến tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng dự án đã được bàn giao, giải phóng điểm nghẽn lớn nhất để các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công. Ngày 8/10, đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đang được gấp rút hoàn thiện.

Trước giờ thông xe, nhiều người dân quanh khu vực đã ra chụp ảnh, theo dõi tiến độ và háo hức chờ đợi dự án chính thức đi vào hoạt động. Sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng không chỉ phản ánh sự kỳ vọng lớn vào một tuyến giao thông hiện đại, mà còn thể hiện niềm phấn khởi khi điểm nghẽn hạ tầng kéo dài nhiều năm qua tại khu vực cuối cùng đã được tháo gỡ.

Song song với công tác rải nhựa và lắp đặt hạ tầng giao thông, các công nhân cây xanh cũng đang hối hả chạy đua với thời gian, tỉ mẩn trồng mới trên dải phân cách. Nhịp độ làm việc khẩn trương nhằm kịp khoác lên màu áo xanh tươi mát cho toàn tuyến trước giờ G.

Công đoạn thảm nhựa mặt đường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Các đơn vị thi công huy động tối đa máy móc chuyên dụng, kiểm soát chặt chẽ quy trình lu lèn và tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm độ phẳng, tải trọng và an toàn vận hành tuyệt đối cho tuyến đường trước thời điểm thông xe.

Mặc dù một số khu vực vẫn còn ngổn ngang, các đơn vị thi công khẳng định đang nỗ lực tối đa để dọn dẹp mặt bằng, tăng tốc hoàn thiện những khâu kỹ thuật cuối cùng. Mọi nguồn lực hiện được tập trung cao độ nhằm bảo đảm công trình đủ điều kiện thông xe kỹ thuật an toàn, đúng thời hạn đề ra.

Sau khi các đoạn tuyến của đường Vành đai 2,5 hoàn thiện sẽ góp phần khép kín mạng lưới giao thông, giúp Hà Nội giảm tải áp lực lớn cho tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3. Việc kết nối đồng bộ các trục huyết mạch không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc kéo dài tại nhiều khu vực, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh.