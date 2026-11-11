(Phóng sự ảnh): Nghề đi giật lùi trên bãi biển, 'lương' 10 -15 triệu mỗi tháng

Những người phụ nữ cào dắt trên bãi biển Thanh Hóa.

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.200km, tại đây, có hàng triệu người dân đã và đang mưu sinh bằng những công việc vất vả để tìm kiếm những nguồn tài nguyên ít ỏi do biển cả mang lại.

Dọc theo các bãi biển của Thanh Hóa như Hải Tiến, Tiên Trang, Quảng Thái hay Hải Hòa, hình ảnh những người dân cúi gập người, đều đặn "đi giật lùi" từng bước trên cát nước đã trở nên quen thuộc. Đó là những người lao động mưu sinh bằng nghề cào ngao, dắt thủ công.

Ở tuổi 86, cụ Ninh (xã Quảng Thái, Thanh Hóa) vẫn bền bỉ mưu sinh trên bãi biển. Đều đặn mỗi ngày 2 ca "đi giật lùi", mỗi ca kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ ngâm mình trong sóng nước, cụ Ninh cào được khoảng 8-10 cân ngao. Với giá ngao tự nhiên khoảng 60.000 đồng/kg, nếu gặp may, mỗi ngày cụ có thể gom về từ 400.000 đến 500.000 đồng, thậm chí hơn — một con số đáng khâm phục cho nghị lực của một cụ ông ở tuổi "xưa nay hiếm".

Nghề "đi giật lùi" vốn không dễ dàng với cả những thanh niên đôi mươi. Nhưng qua năm tháng, những bước lùi nhịp nhàng trên biển đã rèn luyện cho các lão ngư ở Quảng Thái, Tiên Trang một sự dẻo dai bền bỉ. Với họ, bãi biển vừa là nơi mưu sinh, vừa là không gian rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Đại, một người cào ngao lành nghề cho biết, công việc này cũng phụ thuộc rất nhiều vào con nước. Có những ngày biển động, sóng lớn hay nước dâng cao, bãi cào ngập sâu... thì người cào ngao sẽ thất thu. Sự thất thường của con nước biến mỗi ca "đi giật lùi" thành một chuyến mưu sinh may rủi.

Một công việc tương tự là cào dắt. Nhờ chịu khó ngâm mình dưới biển, những người phụ nữ ở đây cũng kiếm được khoảng 400.000 – 500.000 đồng mỗi ngày. Dắt là loại nhuyễn thể nhỏ vỏ hai mảnh, chuyên dùng làm thức ăn trong chăn nuôi vịt hoặc bổ sung dinh dưỡng cho các hồ nuôi tôm, cá.

So với khai thác hải sản khác, cào dắt dù vất vả hơn nhưng ngư dân được đi về trong ngày, thu nhập cũng khá và tương đối ổn định. Ngoài dụng cụ cào dắt chi phí hết khoảng 300 ngàn đồng trong cả vụ từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch hàng năm, thì không phải đầu tư thêm khoản tiền nào.

Nghề cào ngao, dắt vất vả, đòi hỏi phải chịu chịu khó, bền bỉ, cũng là lựa chọn gần như cuối cùng khi không còn nghề gì khác để bám víu, nhưng chính đó lại là cần câu cơm của nhiều ngư dân ven biển…